Aumenta la reventa online de las cestas de Navidad de empresa

Cada vez más trabajadores ponen a la venta los lotes navideños que reciben en sus empresas. Muchos prefieren el dinero antes que los productos.

Víctor Briegas
Publicado:

Las cestas de Navidad, uno de los regalos más tradicionales de estas fechas, están viviendo una segunda vida… en Internet. Lo que antes era un detalle exclusivo para empleados de determinadas empresas, ahora se puede encontrar fácilmente en plataformas de segunda mano. El fenómeno se ha disparado después de que numerosos usuarios hayan publicado en TikTok vídeos de unboxing mostrando el contenido de sus cestas, mientras otros han optado directamente por ponerlas a la venta.

En nuestra búsqueda encontramos una de las más virales: la cesta de 130 euros repartida por una conocida empresa, ahora disponible para cualquiera que esté dispuesto a pagar por ella. Preguntamos por su contenido y la lista es generosa: polvorones, chocolate, chorizo ibérico, champán, vino, sardinas, bombones, mejillones… Queríamos asegurarnos de que era la auténtica y así nos lo confirma el vendedor: “Exacto, es la que se entrega a toda la plantilla.”

No es un caso aislado. Navegando por estas plataformas aparecen decenas de lotes: cestas completas por 65 euros, otras más selectas que incluyen paleta, cava y vino por 100 euros, e incluso algunas más modestas. Los compradores se muestran divididos: “Yo la compartiría con la familia”, dice una usuaria. Otros recuerdan el refrán: “A caballo regalado, no le mires el diente”. Pero también hay quien justifica la venta: “Está tan mal la cosa que entiendo que la venda.”

El motivo por el que se deshacen de ellas cambia según a quién se pregunte. Algunos reconocen que no son muy “navideños” y los productos se quedarían sin usar. Otros admiten que prefieren disponer del dinero, especialmente en un contexto de precios altos. Y también están quienes directamente reciben varias cestas entre pareja y familia y optan por sacar un ingreso extra.

Lo cierto es que, un año más, la cesta de Navidad se mantiene como un símbolo de estas fechas, aunque ahora con un destino diferente: de la empresa… al escaparate digital.

