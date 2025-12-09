La mayoría de los españoles se resiste a dejar el dinero en efectivo

El dinero en efectivo sigue siendo imprescindible para la mayoría de los españoles. Así lo refleja el último barómetro de GAD3, que muestra una tendencia clara: tres de cada cuatro personas siguen utilizándolo a diario y más del 80% lo considera un medio de pago necesario. Un hábito que se mantiene especialmente entre los mayores de 65 años y quienes ingresan menos de 1.200 euros al mes, dos grupos para los que pagar en metálico sigue siendo la forma más clara de controlar lo que gastan.

Muchos lo tienen claro. “Me siento más segura, más cómoda pagando en efectivo”, explica una mujer. Otra añade que prefiere “evitar inconvenientes que ya hemos visto” cuando falla lo digital. Porque uno de los problemas que señalan —y que el barómetro confirma— es el riesgo de gastar más de la cuenta cuando se paga con tarjeta o móvil. “Me salen las cuentas más claras”, resume otro usuario.

La seguridad es otro factor decisivo. Para muchos, el dinero físico protege más su privacidad. “El efectivo protege su intimidad y evita las estafas que ahora están entrando en lo digital”, explica Narciso Michavila, presidente de GAD3. Y los datos lo respaldan: ocho de cada diez encuestados temen la filtración de sus datos personales al usar métodos digitales, y un 77% reconoce que le preocupa que se conozca el dinero disponible en sus cuentas. También inquieta el acceso a su localización (72%) y a sus hábitos de compra (62%).

El reciente apagón vivido en España reforzó esa sensación. Una señora lo recuerda así: “Me pilló en Madrid y fue una historia… no pude coger un taxi porque no tenía efectivo”. Y parece que la experiencia ha calado entre los más jóvenes: la mitad reconoce que ahora guarda dinero en casa “por si vuelve a pasar”.

Aun así, el pago con tarjeta sigue siendo el método más utilizado en el conjunto de la población. Pero incluso entre quienes la usan a diario hay consenso: el 83% está en contra de que desaparezca el dinero en efectivo.

Un método de pago que lleva generaciones funcionando y que, aseguran, seguirá siendo necesario. Porque para muchos españoles, el metálico no es solo una forma de pagar: es una garantía de control, privacidad y seguridad.

