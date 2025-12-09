La Fundación Atresmedia celebra su 20º aniversario reafirmando su compromiso con los niños y jóvenes

En 2005 se creó la Fundación Atresmedia. Dos décadas después celebra su 20º aniversario reafirmando su compromiso con los niños y jóvenes. Veinte años donde han estado a su lado, ayudándolos a crecer en una sociedad que cambia cada día, y donde ellos mismos han ido evolucionando.

El presidente del Grupo Planeta y Atresmedia, José Creuheras, ha destacado que "en estos 20 años, la Fundación Atresmedia se ha consolidado como una entidad respetada". Añade además que este recorrido no habría sido posible sin "el respaldo firme de nuestro grupo de comunicación" ni sin "el apoyo continuo de los colaboradores que han confiado en nuestros proyecto".

Desde su creación, la Fundación, "que inspira y actúa, poniendo en marcha proyectos que tienen un impacto real en la sociedad", ha tenido siempre el mismo objetivo: mejorar el bienestar y desarrollo de la infancia y la juventud. Sin embargo, en los últimos años, tras comprobar el papel que juega la tecnología, ha orientado su labor hacia la alfabetización mediática, información y digital.

Entre sus proyectos más destacados se encuentra 'Efecto MIL', un concurso que invita a reflexionar a jóvenes de entre 16 y 25 años sobre los riesgos digitales a través de videos para redes sociales. Con más de mil propuestas recibidas, acumulan más de 1,7 millones de visualizaciones, "promueve el uso responsable de las redes entre los jóvenes. Un problema que hoy lo tiene toda la sociedad".

También cabe recordar 'Amiflash', un canal en las plataformas de TikTok e Instagram, que traduce la actualidad digital e informacional con un lenguaje cercano y atractivo, donde ha logrado alcanzar casi dos millones de visualizaciones.

Y para los más pequeños y sus familias, la Fundación creó 'Amibox', un contenedor audiovisual, disponible en atresplayer, Youtube y la propia app, con videos breves para fomentar un uso responsable con los dispositivos desde la infancia. Esta iniciativa, supera los tres millones de visualizaciones, acompañada de actividades que apoyan a las familias en su papel educativo.

Sin embargo, en el ámbito escolar, 'Mentes AMI' impulsa la educación mediática en las aulas. Sus Premios Mentes AMI ya han reconocido cerca de mil proyectos innovadores de docentes y centros educativos. Además, el Encuentro Mentes AMI ofrece formación y debate con expertos, sumando 3.800 asistentes presenciales y más de 30.000 participantes por streaming.

