Las casas prefabricadas están en auge

En los últimos años, las viviendas prefabricadas están viviendo un claro auge, tanto en España como en el resto de Europa. El mercado español de la edificación prefabricada alcanzó los 3.110 millones de dólares en 2025, y se espera que llegue a unos 4.450 millones en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente 7,45 %.

A nivel europeo, la construcción modular y panelizada ya supone un mercado de decenas de miles de millones de dólares, impulsado por políticas de sostenibilidad, escasez de vivienda y necesidad de agilidad en la construcción.

La demanda de casas prefabricadas en España crece cada año entre un 15 % y un 20 % y ya hay estimaciones optimistas que apuntan a que para 2030 podría llegar a ser hasta el 40 % de las viviendas nuevas. Pero aunque cada vez aumenten sus compras, siguen surgiendo algunas dudas sobre ellas:

¿Por qué las casas prefabricadas ganan terreno?

Una de las mayores ventajas de este tipo de viviendas es que pueden construirse mucho más rápido que las viviendas tradicionales: en general en 3 a 6 meses, frente a los 12–24 meses o más que puede tardar una construcción convencional. En algunos casos incluso los módulos llegan terminados de fábrica y se ensamblan en pocas semanas.

Precio más bajo y coste previsible

Las viviendas prefabricadas pueden ser significativamente más económicas: se estima que suelen costar entre un 22 % y un 34 % menos que una vivienda tradicional comparable. Además, al construirse en fábrica y planificar todo de antemano, hay menos riesgo de sobrecostes inesperados lo que aporta tranquilidad.

Eficiencia energética y sostenibilidad

Muchas casas prefabricadas usan materiales eficientes y ofrecen un buen aislamiento térmico, lo que ayuda a ahorrar en calefacción y aire acondicionado, una ventaja clara en cuanto a confort y costes energéticos. En especial, las construidas en madera o con tecnologías modernas tienen menor impacto ambiental.

Flexibilidad en diseño y personalización

Hoy en día las casas modulares ya no son esas casetas estándar de antaño. Existen diseños modernos, modulares, incluso casas de lujo, con acabados de calidad, amplios ventanales, terrazas, distintos estilos y la posibilidad de adaptar el proyecto a gustos personales o necesidades familiares. Además, muchas veces permiten ampliaciones futuras con relativa facilidad.

Respuesta a la emergencia habitacional

Frente a la subida sostenida de los precios de la vivienda tradicional, el mercado de casas prefabricadas aparece como una alternativa real, más asequible y accesible para muchas familias.

Pero no todo son ventajas:

Adopción todavía limitada

Aunque el crecimiento es fuerte, en España la cuota relativa sigue siendo reducida en comparación con otros países: hace unos años se estimaba que apenas un 1–2 % del total de viviendas era prefabricado.

Materiales y mantenimiento (dependiendo del tipo)

Las casas de madera, por ejemplo, ofrecen muchas ventajas de aislamiento y sostenibilidad, pero pueden requerir un mantenimiento más cuidadoso en el tiempo: tratamientos contra la humedad o plagas, revisiones periódicas, etc. En casas metálicas o de acero, el aislamiento puede ser más complejo si no se aborda correctamente, lo que puede traducirse en temperaturas interiores menos confortables.

Percepciones y barreras culturales o regulatorias

Tradicionalmente, muchos compradores han asociado “prefabricado” con “menos durabilidad” o “segunda clase”. Aunque eso ya no se corresponde con la realidad en muchos casos, la percepción sigue siendo un obstáculo. Además, en ciertos contextos normativos, puede haber dificultades para que estas viviendas alcancen la misma consideración que una vivienda tradicional. lo que afecta a temas como hipotecas, financiación, permisos, terreno adecuado, etc.

Limitaciones según la tipología y materiales

No todas las casas prefabricadas son iguales: la calidad, durabilidad y confort dependerán en gran medida del material (madera, hormigón, acero…) y de los procesos constructivos aplicados. Cada opción tiene pros y contras y hay que evaluar bien en función del clima, terreno disponible y mantenimiento deseado.

Infraestructura y terreno necesarios

Para instalar una casa prefabricada se necesita suelo adecuado, cimentación (dependiendo del tipo), permisos urbanísticos y en algunos casos puede resultar más complicado que en una construcción convencional. Esto puede ser un freno si no se planifica bien.

¿Qué perfil de comprador se beneficia más?

Las casas prefabricadas resultan especialmente atractivas para:

•Personas o familias jóvenes que buscan una vivienda asequible sin los elevados costes de la obra tradicional.

•Quienes desean una vivienda más sostenible, eficiente energéticamente y con menor impacto ambiental.

•Quienes desean entrar en una vivienda en un corto período de tiempo (de meses) y con plazos previsibles.

•Personas que tienen terreno propio y valoran flexibilidad en diseño y personalización.

