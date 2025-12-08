Precios
La navidad más cara: Aquí tienes un menú para 4 personas por menos de 50 euros
Estas Navidades apuntan a ser las más caras. Los alimentos más típicos de estas fechas nos cuestan un 5% más y algunos productos como el cordero, el redondo o el jamón, están más caros que nunca. ¿Se puede conseguir un menú asequible? Nos hemos ido al mercado para comprobarlo.
Tenemos un reto: conseguir una cena de Navidad completa y económica. Un menú para cuatro personas sin que el presupuesto se dispare. Nos vamos a un mercado de Fuenlabrada a ver qué encontramos. Uno de nosotros se va a encargar de comprar los entrantes y el postre y el otro el plato principal.
Nuestra primera parada es la pescadería. "¿Qué nos recomienda de entrante que no se nos vaya mucho de presupuesto?", preguntamos a Julián. Su propuesta es clara: langostinos para un cóctel con piña. Están a 14,90 euros el kilo "un precio muy asequible", nos dice.
En la carnicería, buscamos el plato fuerte. "José, necesitamos algo de carne para Nochebuena". "Llévate 2 kg de costillas de cerdo por 15 euros, comes perfectamente y asadas quedan riquísimas", nos recomienda el dueño. La guarnición sencilla y barata: patatas fritas o panaderas. Nos llevamos los dos kilos de costillas y cogemos uno de patatas a 1,88 euros.
Más caros que nunca: el cordero, el redondo de ternera y el jamón ibérico
Encontramos clientes preocupados por el presupuesto en estas fiestas. "Sale todo caro, no sé ni por dónde tirar", nos comenta una señora que a estas aturas todavía no ha decidió que pondrá en la mesa.
Estamos ante la navidad más cara. Los productos más típicos de estas fechas nos cuestan un 5% más, según la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios). Por ejemplo, el cordero a 23,18 euros/kg, el redondo de ternera que ya cuesta 20,22 euros/kg o el jamón ibérico a 67,52 euros/kg. Los tres están más caros que nunca. De media nos vamos a gastar más de 560 euros por persona.
Muchos españoles se tienen que ajustar el bolsillo estos días: "Un poquito de jamón serrano barato. No hay para más". Los jubilados también lo notan y tienen que renunciar a algunos productos. Hay alimentos que ya no pueden comprar como antes: “marisco poco, con los gambones nos conformamos; ya no hay nécora", reconoce un señor.
Recorremos el mercado en busca de un menú navideño barato
Compramos 400 gramos de jamón, de los más bajos de precio, una piña a 2,19 €/kg y para el postre nos acercamos a un puesto de dulces. Preguntamos a Conchi la tendera, qué es lo más barato que tiene: “el polvorón es lo más barato, es lo que os podéis llevar". Nada de turrón de chocolate, que es de lo que más se ha encarecido este año. "Todo lo que lleva chocolate y huevos ha subido mucho", nos advierte.
Finalmente, tras recorrer pescadería, carnicería, frutería y tienda de dulces, hacemos cuentas y juntamos los tickets. Por 49,34 euros conseguimos este menú completo para cuatro personas, que incluye 1 kg de langostinos (14,90 €) , 2 kg de costillas (15 €) , 1 kg de patatas (1,88 €) , 400 g de jamón serrano (10,50€) , 1 piña (4,81 €) y 250 g de polvorones (2,25 €). Al final, no se nos ha ido mucho de presupuesto y conseguimos todo lo que queríamos para una cena de Navidad completa y asequible.
