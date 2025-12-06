300 mil coches sin etiqueta ambiental se quedarán sin poder circular por Madrid el 1 de enero: qué opciones tienen sus dueños

La cuenta atrás se agota para los propietarios de los vehículos más antiguos de Madrid. A partir del 1 de enero, unos 300.000 coches sin distintivo ambiental tendrán prohibido circular por todo el término municipal. Sus dueños se enfrentan a un escenario limitado: venderlos fuera de la capital, guardarlos sin uso o llevarlos directamente al desguace.

La Unión Europea ha obligado a los grandes municipios a implantar zonas de bajas emisiones para reducir la contaminación, y ciudades como Madrid o Barcelona han adoptado las medidas más restrictivas. En la capital, esto se traduce en que el 15% del parque móvil quedará fuera de circulación si no se produce ningún cambio normativo de última hora.

Según la regulación vigente del Ayuntamiento de Madrid, dirigido por José Luis Martínez-Almeida, el 1 de enero de 2026 la Zona de Bajas Emisiones se extenderá a todo el perímetro urbano. A efectos prácticos, esto implica que ningún vehículo sin etiqueta medioambiental podrá circular dentro del término municipal. Estos son los coches afectados:

Gasolina matriculados antes de enero de 2001 (Euro 3)

(Euro 3) Diésel matriculados antes de 2006 (Euro 4)

La prohibición incluye también a los residentes empadronados en la ciudad.

Madrid 360 cierra el cerco: de la M-30 a toda la ciudad

Desde hace años, Madrid ha convivido con espacios de acceso restringido como Madrid Central y, posteriormente, Madrid 360. Los coches con etiqueta ECO y CERO han disfrutado de ventajas, mientras que los B y C ya tenían limitaciones dentro de las zonas más céntricas.

En 2025 los coches sin etiqueta ya no podían circular por la M-30 ni su interior. Pero el salto de 2026 es mucho mayor: la restricción se amplía a toda la ciudad, aunque podrán seguir circulando por municipios limítrofes. Las sanciones son claras:

200 euros de multa (sin retirada de puntos)

(sin retirada de puntos) Posible inmovilización y retirada del vehículo

Un año de prórroga que no ha resuelto el problema

A finales de 2023, y a pocos días de la entrada en vigor de la norma, el Ayuntamiento decidió retrasar su aplicación un año para dar margen a los afectados. Sin embargo, doce meses después, la situación apenas ha cambiado: las asociaciones calculan que siguen siendo unos 300.000 los vehículos que no podrán circular desde enero.

Por ahora, el Ayuntamiento no se ha pronunciado sobre una nueva prórroga o un cambio en la ordenanza.

Un coste inasumible para muchas familias

Si esos 300.000 propietarios se vieran obligados a cambiar de coche, la factura sería gigantesca: unos 9.000 millones de euros tomando como referencia un precio medio de 30.000 euros por vehículo nuevo. El cálculo excluye, además, que muchos de esos coches están en buen estado y pasan las inspecciones obligatorias.

Asociaciones de vecinos y colectivos de afectados piden al consistorio que reconsidere la medida y habilite alternativas, ayudas o un nuevo calendario.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.