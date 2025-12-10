Pensiones diciembre 2025: cuándo paga la pensión cada banco y cuáles lo adelantan

El sistema público de pensiones en España contempla 14 pagas anuales: 12 ordinarias, una por cada mes, y dos extraordinarias, que se abonan en junio y noviembre. Esto significa que en diciembre solo se recibe la mensualidad ordinaria, ya que la extra navideña se ingresó el mes anterior. No obstante, muchas personas tienden a confundir este calendario, por lo que merece la pena aclararlo.

Cuándo pagan las pensiones de diciembre 2025

El cobro de la pensión en diciembre de 2025 llegará, como cada año, de forma puntual, aunque su fecha exacta podrá variar ligeramente según la entidad bancaria.

En cuanto a la fecha de cobro, la Seguridad Social realiza el abono oficial entre los días 1 y 4 del mes siguiente. Sin embargo, los bancos suelen adelantar el ingreso para facilitar la organización económica de los pensionistas. Lo habitual es que la mayoría de entidades realicen el pago alrededor del día 25 de diciembre, aunque en este mes, al caer en día festivo, algunas podrían adelantarlo al día 23 o 24, especialmente bancos como CaixaBank, Santander o BBVA. Otros, como ING o algunas cajas rurales, podrían mantener la fecha oficial.

Este adelanto tiene una finalidad clara: permitir a los pensionistas disponer de su dinero antes de los días festivos, cuando pueden necesitar liquidez para compras, reuniones familiares o desplazamientos.

Fechas de pago de pensiones de diciembre 2025 por cada banco:

23 de diciembre

Bankinter

Unicaja

24 de diciembre

Banco Santanter

CaixaBank

Ibercaja

Banco Sabadell

25 de diciembre

BBVA

ING

26 de diciembre

Abanca

Planificación económica y recomendaciones para diciembre

Diciembre es un mes especial, pero también exigente desde el punto de vista económico. A pesar de no recibir paga extra, muchos pensionistas afrontan gastos mayores que durante otros meses del año. Celebraciones, regalos, renovaciones de seguros, o incluso revisiones médicas coinciden en estas fechas, lo que hace imprescindible gestionar bien los ingresos.

Algunas entidades ofrecen servicios de alertas o anticipos automáticos para pensionistas, especialmente útiles cuando el día de cobro cae en festivo. Además, conviene recordar que, aunque los bancos adelanten los pagos de manera habitual, no están obligados a ello, ya que el pago oficial sigue siendo el estipulado por la Seguridad Social.

Otro aspecto importante es revisar los movimientos bancarios durante los últimos meses del año, ya que es cuando se producen revalorizaciones o ajustes derivados de cambios en el porcentaje de actualización anual de las pensiones. El Gobierno suele anunciar estos datos entre octubre y noviembre, por lo que muchos pensionistas notarán esa actualización a partir de enero del año siguiente.

Diciembre invita a compartir, celebrar y cuidar de los nuestros, pero también nos recuerda que la tranquilidad financiera es parte del bienestar. Organizarse, consultar los movimientos bancarios y estar atento a posibles adelantos ayuda a disfrutar de estas fiestas con mayor seguridad y confianza.

