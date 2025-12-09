La CEOE propone una subida del Salario Mínimo Interprofesional del 1,5% para 2026, hasta 1.202 euros

1.202 euros brutos al mes, en catorce mensualidades, y no exentos de tributación al IRPF es la cifra que propone alcanzar la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026. Esste martes, la patronal se ha reunido en un Comité Ejecutivo extraordinario y ha acordado plantear un incremento del 1,5% respecto al actual, situado en 1.184 euros mensuales.

La propuesta, según el comunicado difundido por CEOE y Cepyme, mantiene la coherencia con la subida prevista para los empleados públicos en 2026 y además se alinea con los objetivos marcados por la Directiva Europea de Salarios Mínimos. Entre estos, destacan el fomento de la negociación colectiva, la garantía de un nivel de vida digno, la reducción de la pobreza laboral, el impulso de la cohesión social y la disminución de la brecha salarial entre hombres y mujeres.

Sin embargo, los empresarios han advertido que esta subida del 1,5% estaría condicionada "al cumplimiento de las reglas de absorción y compensación del Estatuto de los Trabajadores", con el fin de no interferir en los acuerdos de cada sector y "respetar la negociación colectiva". Mientras tanto, los sindicatos CCOO y UGT ya han lanzado su propuesta, mucho más ambiciosa: un incremento del 7,5%, que llevaría el SMI a 1.273 euros brutos al mes (también en catorce pagas y sujeto a tributación en el IRPF).

Ahora ambas partes, esperan la valoración del comité de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo, encargado de recomendar dos escenarios de subida para 2026, uno con tributación y otro sin ella, antes de que el Gobierno tome una decisión final.

Supera el 60% del salario medio

Por otro lado, la patronal insiste en que el salario mínimo ya habría alcanzado el 60% del salario medio neto, es decir, el umbral que marca el Ministerio de Trabajo como referencia a la hora de fijar el SMI. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) ese porcentaje se habría superado.

CEOE y Cepyme defienden que la EPA es una referencia más completa y actualizada que la Encuesta de Estructura Salarial (EES), utilizada por el grupo de expertos de Trabajo. Explican que el motivo es que la EES no incluye sectores con salarios bajos como la agricultura, la ganadería, la pesca o el servicio doméstico, lo que genera "una distorsión al alza" sobre el salario medio real.

Estos son "son intensivos en mano de obra y concentran gran parte del SMI, con lo que el salario medio resultante de la Encuesta de Estructura Salarial es superior al dato real y el SMI resultante, sobredimensionado", recalcan las organizaciones presididas por Antonio Garamendi y Ángela de Miguel. Además, añaden que los datos de la EES son de 2023, mientras que la EPA ya ofrece cifras actualizadas de 2024, lo que daría una visión más fiel de la realidad salarial actual.

Los cálculos

En números, tomando la EPA como referencia, el SMI debería situarse en 15.760 euros brutos anuales para 2025, es decir, 816 euros menos que los 16.576 euros aprobados para este año. En otras palabras, "el SMI sería en estos momentos un 4,9% superior a lo que realmente corresponde", advierte la CEOE.

Por todo ello, las patronales consideran que, si se sigue la misma referencia del Ministerio de Trabajo, "no cabría realizar ninguna revalorización para el año 2026". Aun así, el Comité Ejecutivo extraordinario de CEOE ha decidido proponer un aumento moderado del 1,5%, hasta los mencionados 1.202 euros en catorce pagas, frente a los 1.184 euros actuales.

