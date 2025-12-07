Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Las tiendas de temporada luchan por sobrevivir todo el año

Comer un helado con bufanda es cada vez más habitual: "La gente lo pide para llevar a casa".

Heladerías

Las tiendas de temporada luchan por sobrevivir todo el año | Madrid Cool

Publicado:
Publicado:

Cada vez más heladerías consiguen sobrevivir también en invierno. Son negocios que, en principio, serían de temporada, pero que siguen funcionando también cuando no hace calor. Otros, en cambio, lo tienen más complicado. Es el caso de los que alquilan árboles de navidad, pasa la temporada y se quedan... en bolas.

Comer un helado con bufanda puede sonar raro pero es cada vez más normal. Algunas clientas de la heladería Gelateria de Italia han confesado que son "adicta al helado, lo como en todas las épocas del año", "me encanta". Los que no quieren pasar frío tiran del famoso delivery y lo piden para llevar tal y como cuenta Silvano Poggoni, dueño de esta heladería; "La gente lo pide mucho para llevar a casa, les gusta comerlo mientras ven una peli o después de una comida o una cena como postre".

Aún así, las ventas de Silvano se concentran en un 70% en los meses calurosos, y para intentar igualar las ventas ha implementado algunas nuevas "dulces medidas". Por ejemplo, ha creado un helado de Panettone, un dulce típico italiano de donde es originario él. También vende el producto entero, casero y traído de su país de origen, de hecho, está tan demandado en su heladería que ha confesado que "se lo llevan a kilos". Eso no es todo, también tiene creps calientes, el más vendido con Nutella. Una opción caliente que se puede combinar con sus más de 20 sabores de helado.

Otras tiendas no corren la misma suerte. Un negocio de alquiler de árboles de navidad tiene que cerrar sus puertas en cuanto empieza el calor, y según su dueño Gabriel Cañadas, "tienen que dedicarse a otros negocios". Gabriel nos cuenta que en este negocio empieza a pensar ya en septiembre en las navidades por que comienzan los pedidos para tenerlo todo listo para las fiestas: "empezamos a hacer campaña en navidad y con los contactos telefónicos en septiembre", "Pero si que es cierto que de marzo hasta el verano esto está parado". Son meses de cierre total para la empresa, aunque siempre hay excepciones "si alquilamos uno o dos arboles para producciones audiovisuales". La norma general es no pensar en Papá Noel en agosto.

