Montoro dice que "está claro" que la UE revisará la previsión de déficit para España

"Porque nadie tiene interés en ninguna parte en que haya unos escenarios de crecimiento que no se van a cumplir", ha asegurado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

Tras intervenir en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso, Montoro se ha mostrado convencido de que las instituciones europeas atenderán sus obligaciones y actualizarán los escenarios económicos para que se pueda salir de la crisis y fomentar el crecimiento y la creación de empleo, "que es lo que conviene a España y a Europa".

Montoro ha incidido en que este es un Gobierno "realista" que dirá a los ciudadanos lo que está ocurriendo y lo que están viviendo en esta crisis "aguda", en la que hay que hacer políticas económicas de reformas. Asimismo, ha resaltado que los presupuestos generales del Estado estarán siempre comprometidos con el principio de estabilidad que marque Europa.

El ministro de Hacienda ha reiterado que ninguna comunidad autónoma puede presentar un presupuesto "incrementalista" y ha añadido que hay que acabar con los que presumen de tener "una cola de impagados en la puerta".Así lo ha señalado Montoro en su primera intervención en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso, donde ha dicho que esta es "la peor de las caras" de la crisis económica. "Esta cifra ha hecho perder la confianza al conjunto de los 47 millones de ciudadanos que viven en España", ha dicho, tras asegurar que la política del Gobierno está orientada a recuperar esa confianza y generar empleo.

"No habrá más subidas de impuestos"

Montoro ha descartado la posibilidad de aprobar nuevos incrementos fiscales en el futuro puesto que el Gobierno trabaja, de cara al primer trimestre del año, en otras actuaciones fiscales centradas en el apoyo a los emprendedores con bajadas impositivas, ya que el Ejecutivo 'popular' sigue creyendo que con menores impuestos se crece más. Ha anunciado medidas de estímulo para la actividad tributaria en beneficio especialmente de las PYMEs y autónomos, de modo que se favorezca fiscalmente a los emprendedores. Estas medidas se englobarán en normativa que ya está preparando el Gobierno. "Se va a elevar la equidad de nuestro sistema fiscal, revisando los minimos personales y familiares y mejorándolos con independencia del regimen de tributación".

En cuanto al impuesto de sociedades, "se van amantener los tipos reducidos del impuesto para las empresas de reducida dimensión siempre vinculado a la creación o mantenimiento de empleo. Se está estudiando la mejora del tratamiento fiscal de los beneficios empresariales que se reinviertan en los propios negocios e implantar una exención a las plusvalías de activos fijos que se reinviertan en otros activos".

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha vuelto a prometer que "no habrá más subidas de impuestos". Montoro ha definido los tres ejes que van marcar la actuación de su ministerio: "Austeridad, transparencia y responsabilidad".

4,5 millones de parados

Montoro ha dicho que esta es "la peor de las caras" de la crisis económica. "Esta cifra ha hecho perder la confianza al conjunto de los 47 millones de ciudadanos que viven en España", ha dicho, tras asegurar que la política del Gobierno está orientada a recuperar esa confianza y generar empleo.

En declaraciones a los medios tras la comparecencia, Montoro ha aclarado que no ha adelantado los datos que se publicarán mañana, sino que simplemente ha dado la cifra que se está "manejando" y que ya había anticipado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.



Ley de estabilidad presupuestaria

Cristobal Montoro ha querido subrayar el historial de España en la reducción del déficit y como ejemplo de equilibrio presuestario durante 15 años. "Hemos sido un ejemplo de estabilidad y compromiso con la reducción de más de 30 puntos de la deuda pública sobre el PIB. Ningún país del euro hizo nada semejante". En cuanto al futura Ley de Estabilidad Presupuestaria ha afirmado que espera el mayor apoyo posible paralamentario, por su importancia.

- El ministro ha enumerado algunos de los puntos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria:

- Todas las administraciones deberán presentar equilibrio o superávit

- La deuda de las administraciones no podrá superar el valor de referencia del 60% del PIB

- Se aprobará un techo de gasto para las CCAA y corporaciones locales

- El gasto de las administraciones no podrá estar encima del crecimiento del PIB

- Será prioritario atender los intereses de la deuda pública frente a cualquier otro gasto

- El incumplimiento exigirá la presentación de un plan de corrección que explique las causas del desvío

- El tratamiento del déficit será distinto en caso de situaciones excepcionales, en ese caso habrá que presentar un plan para volver al equilibrio

- Refuerzo de los mecanismos preventivos -se establece un umbral de deuda con carácter preventivo

- En caso de sanciones de la UE, serán asumidas por la administración responsable que podrá ser multada. Además no se firmarán convenios con ella y el ministerio podrá enviar una delegación.

Privatización de empresas públicas

Cristóbal Montoro, ha asegurado que las privatizaciones "no son para hacer caja" y se harán solo en los supuestos "que quepa hacerlo", ya que únicamente tienen sentido para incrementar la competencia y mejorar la gestión de un servicio.



El titular de Hacienda ha recordado que su departamento tiene muchas competencias en este sentido y, en el marco de la racionalización de la estructura del sector público, abordará alguna privatización, pero solo "en los supuesto que quepa hacerlo". Además, según Montoro, cualquier privatización que se lleve a cabo se hará siempre desde la conveniencia para los intereses generales de los ciudadanos y en términos de recuperación de empleo.