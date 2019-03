La crisis lleva a algunos ayuntamientos a pedir a la Iglesia que pague el IBI

Cada vez más ciudades españolas empiezan a realizar los cambios necesarios para recibir ese dinero. Pero no sólo de la Iglesia: otras organizaciones tampoco lo pagan. La Ley de mecenazgo de 2.002 recoge que no se pagará el Impuesto de Bienes Inmuebles de aquellos edificios en los que no se realice una actividad económica. Iglesias, cuarteles, embajadas, sedes de Ongs de la Cruz Roja. Pero, por ejemplo, en Zamora ocurren cosas curiosas como que uno de los edificios anexo a la catedral era un bar de copas.

Ahora se subarrienda al Ayuntamiento por 100.000 euros al año y no paga impuestos por estar fuera del tráfico mercantil. Así que el gobierno local ha revisado casos similares y avanza un paso más cobrando la tasa por recogida de basuras.Otros ayuntamientos como el de Alcalá o San Sebastián de los Reyes van a elaborar un censo de inmuebles rústicos y urbanos propiedad de la iglesia.

En Madrid Capital no se pasaría el recibo, aunque el Gobierno cambiara la normativa. El vicealcalde Miguel Ángel Villanueva asegura que el consistorio “tiene en consideración la función social de la iglesia, que en estos momentos de crisis se ha redoblado de una forma muy importante". De momento, ya son una veintena de ayuntamientos los que intentan sacar mayor rendimiento al impuesto de Bienes Inmuebles.