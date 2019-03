El contrato fijo a jornada completa para licenciados ha caído un 10% por la crisis

La crisis ha provocado que el contrato fijo a jornada completa para licenciados haya caído un 10%. En estas circunstancias se encuentra Rubén, con carrera universitaria y máster. Ha hecho casi de todo mientras estudiaba: "He sido dependiente, he estado en librerías y tiendas de ropa". No obstante, según él mismo admite, una vez se han acabado los estudios se quiere encontrar "algo de lo tuyo".

Muchos como él aceptan prácticas en empresas, aunque dos de cada tres son no remuneradas. Los que tienen más suerte firman contratos temporales o a tiempo parcial, con un salario que no supera de media los 1000 euros al mes.

Desde un portal web para la búsqueda de empleo recomiendan que los estudiantes empiecen su carrera profesional sacrificando un año de su vida haciendo prácticas aunque sea con una retribución baja, "porque esto les va a servir de trampolín para poder ser considerado en compañías para que les contraten".

La alternativa a este consejo sería salir al extranjero o quedarse en España ampliando su formación. A esta posibilidad se suma Natalia, recién licenciada en filología. Ella quiere ser profesora y para ello tendría que terminar el máster de secundaria para al final opositar.

Si hablamos de modalidades, los estudios con menos salidas hoy son los de humanidades. Los que más, ingenierías y telecomunicaciones. No obstante, con este telón de fondo y casi un 60% de paro juvenil la esperanza sigue siendo lo último que se puede perder.