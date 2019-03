Competencia revela que la gasolina en España está entre las más caras de la UE

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) advierte de que el mercado de distribución de carburantes en España se caracteriza por un "nivel insuficiente de competencia efectiva" y por unos márgenes y precios del combustible antes de impuestos entre los mayores de la UE. Por este motivo, el organismo considera urgente la puesta en práctica de las recomendaciones ya efectuadas en su informe de marzo de 2009.

Estas consideraciones aparecen recogidas en un nuevo informe de seguimiento del sector de los combustibles de automoción. Las conclusiones de este nuevo estudio, en el que se hace un análisis estadístico y econométrico de la actividad del sector desde 2005, no hacen sino "reforzar notablemente" las impresiones de la CNC acerca del grado de competencia del negocio de los carburantes en España, señala en un comunicado.

Así, indica que durante 2011 los precios antes de impuestos siguieron situándose por encima de la media comunitaria y de los registrados en economías de tamaño comparable a la española, lo que a su vez coincide con un "menor nivel de competencia a lo largo de la cadena de comercialización". A nivel provincial, hay una relación directa entre la concentración de estaciones de servicio y los precios medios antes de impuestos. Por este motivo, la CNC ha decidido tratar esta cuestión con mayor profundidad en el estudio que está realizando en la actualidad acerca de la estructura de mercado nacional.

El organismo también ha constatado que la evolución de los márgenes de distribución a corto plazo se encuentra con "rigideces" en el momento de producirse el ajuste de los precios antes de impuesto en respuesta a las variaciones internacionales en las cotizaciones de los carburantes. Este tipo de rigidez es "difícilmente compatible" con un proceso competitivo "correcto" y puede ser un síntoma de los problemas estructurales en el comportamiento de este mercado, indica la CNC.

TRASLADO DE PRECIOS

Competencia también ha analizado si las subidas de precios en los mercados internacionales se trasladan a subidas en los surtidores a más velocidad que las bajadas de precios. El estudio ha encontrado "asimetrías" entre 2005 y 2011 en este traslado de subidas y bajadas de precios. Estas diferentes velocidades de asjuste se aprecian "de forma clara" en el caso de la gasolina 95 y de forma "débil" en el del gasóleo.

Estas asimetrías se denominan coloquialmente "fenómeno de cohetes y de plumas", en alusión a los rápido que se trasladan las subidas y lo lento que lo hacen las bajadas, y son a juicio de Competencia "un perjuicio para los consumidores finales". La CNC asegura que la colusión, de forma tácita o no, es una posible explicación de este fenómeno, aunque no la única. La existencia de asimetrías no implica por sí sola que haya comportamientos de los operadores contrarios a la competencia, aunque, en todo caso, sí son más propias de mercados de escasa competencia.