Los clubes de fútbol podrán ser expulsados de la competición si incumplen el protocolo de deuda

Los clubes profesionales podrán ser expulsados de la competición si incumplen el protocolo para reducir y controlar la deuda firmado por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Miguel Cardenal, y el de la Liga de Fútbol Profesional, José Luis Astiazarán.

"La deuda del fútbol la va a pagar el fútbol. En ningún caso estamos hablando de perdonar un solo céntimo de euro y rebajar esta deuda. Estamos estableciendo un mecanismo para darle mayor fuerza a la garantía de ese pago y establecer plazos ciertos", declaró el ministro.

Wert destacó que el protocolo se ha concretado por acuerdo entre el CSD y la LFP, con la colaboración del ministerio de Hacienda, e insistió en que no se trata "en ningún caso de una excepcionalidad, ni de crear una zona de legalidad especial, sino de garantizar el cumplimiento de la legalidad tributaria de forma estricta como en cualquier otro sector".

"La situación anterior, a pesar de la abultada deuda, no implicaba ningún tipo de ayuda pública puesto que era deuda aplazada devengando intereses. A partir de ahora hay un compromiso fuerte garantizado con instrumentos jurídicos para resolverlo. La sociedad estaba esperando un gesto como éste", añadió.

El presidente del CSD señaló que la deuda del fútbol profesional español con Hacienda "está en el umbral de los 675 millones de euros" y aseguró que el protocolo, que contempla sanciones por incumplimiento como la expulsión de la competición, "se va a cumplir pase lo que pase".

"Entre las medidas que incluye establece que desde la temporada 20014-15, el 35% de ingresos que los clubes reciban de los operadores audiovisuales no se le librará hasta que no acrediten que están al corriente de sus obligaciones, con la ratificación de la Agencia Tributaria", comentó Cardenal.

También indicó que el objetivo es cambiar la tendencia que en los últimos cuatro años ha hecho que la deuda crezca 150 millones de euros; que no se trata de un acuerdo para aplazar el pago hasta 2020, sino de marcar ese horizonte para su reducción, y que los clubes y que el protocolo obliga a los clubes a aceptar ofertas por jugadores en caso de aumentar su deuda tributaria aplazada.

"La Comisión Europea no nos ha pedido este protocolo. En este tema se viene trabajando desde enero, no tiene nada que ver con que se haya presentado esta queja. Se presentan muchas como ésta cada año, no tiene por qué tener más recorrido", dijo en alusión a la queja formulada ante el organismo europeo sobre el trato al fútbol profesional en Español.

Cardenal agregó que el CSD "va a llevar a cabo una labor de tutela sobre la actuación de la LFP en caso de que no lleve a efecto la aplicación del reglamento de control" y establece la imposición de multas, la inhabilitación de sus directivos y la retirada de cualquier ayuda pública.

Por su parte el presidente de la LFP, José Luis Astiazarán, señaló que "el fútbol español ha llegado a la excelencia deportiva" tras un proceso en el que ha sido determinante "la gestión" y aseguró que "el fútbol profesional español quiere ser ejemplar también en la gestión".