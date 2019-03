Anastasiades: "Mi Gobierno no tiene ninguna intención de abandonar el euro"

"El día de ayer demostró que no hacía falta caer en el pánico y que podemos estar tranquilos y continuar por el mismo camino", ha dicho el gerente del Banco Central de Chipre, Yangos Dimitriu, en el programa matinal de la cadena pública RIK, donde contestó a las dudas de ciudadanos. Dimitriu prometió que las restricciones acabarán "lo antes posible", y recordó que la primera revisión se hará el próximo miércoles.



En principio, está previsto que los controles de capital impuestos tengan una vigencia inicial de una semana, pero la mayoría de los expertos y políticos parten de que se prolongarán por algún tiempo.



El ministro de Exteriores, Ioannis Kasulidis, dijo ayer que prevé que estén en vigor "aproximadamente durante un mes". Además de las restricciones más visibles como la prohibición de retirar más de 300 euros al día o de 5.000 euros para las empresas, los ciudadanos afrontan un sinfín de vicisitudes, sobre todo porque las restricciones coinciden con el fin de mes y el fin de trimestre.



Uno de los problemas que se plantean es el pago de facturas pendientes que, según aclaró Dimitriu, solo podrán efectuarse por transferencia si el destinatario tiene cuenta en el mismo banco. Pese a todo, la capacidad de resignación que han demostrado los chipriotas estos días no solo ha sorprendido a los observadores ajenos, sino a políticos y responsables de la banca, que ayer en un coro unísono alabaron la enorme "madurez" con la que la población afronta la crisis.

Una vez superada la primera fase de adaptación se demostrará, sin embargo, si la cohesión social se mantiene, pues el acuerdo con el Eurogrupo divide a los ciudadanos en tres categorías, como señalaba esta mañana una oyente en el programa matinal de RIK. "No entiendo por qué no han decidido algo que nos trate a todos por igual.



Por su parte, el presidente de Chipre, Nicos Anastasiades, ha asegurado que su Gobierno no tiene "ningún intención" de abandonar el euro y que el rescate acordado con la Unión Europea "ha evitado el riesgo de bancarrota". "De ninguna forma vamos a hacer experimentos con el futuro de nuestro país", ha añadido Anastasiades, quien ha criticado duramente al resto de los 17 socios de la Eurozona por haber impuesto al país "unas demandas sin precedentes que han convertido a Chipre en un experimento".

En todo caso, ha asegurado, el país ha "evitado el riesgo de bancarrota" gracias al acuerdo de rescate con la UE, y "la situación, pese a toda esta tragedia, está contenida". Las declaraciones del presidente se ha producido un día después de la reapertura de los bancos de Chipre, después de permanecer cerca de dos semanas cerrados mientras el Gobierno negociaba las condiciones del rescate con la UE, que ha conllevado una quita a los mayores depósitos bancarios del país.