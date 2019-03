CEOE pide frenar la subida salarial de 2012

La firma del último Acuerdo de Negociación Colectiva fue en febrero de 2010. Con un apretón de manos se sellaban las bases de la negociación colectiva. Ahora CEOE cree que el documento es papel mojado y pide que los salarios no suban lo pactado en 2012.

Sin entrar en detalles, los grandes empresarios dicen que toca ajustarse el cinturon. Emilio Botín, ha respondido a esta propuesta de CEOE recordando que "todos los esfuerzos que se hagan a todos los niveles me parecen necesarios y convenientes".

La patronal va más allá, ya que plantea que este nuevo sacrifico dure hasta 2014. Jesus Terciado, Presidente de Cepyme ha recordado que no estamos en la misma situación económica y que las empresas no pueden asumir la subida pactada. En la misma línea, Jesús Banegas, de AMETIC, la patronal tecnológica apoyaba la idea porque dice: "lo normal es que los salarios crezcan cuando crezca el empleo".



Hace año y medio se fijó que los sueldos subieran entre el 1,5-2,5% el próximo año dependiendo de cada convenio. Los sindicatos recuerdan que los acuerdos están para cumplirlos. Fernando Lezcano, Secretario de comunicación de CC.OO. critica la idea empresarial porque es decepcionante que siempre se incida en los salarios para salir de la crisis y nunca en los beneficios. Los trabajadores, recuerda, ya estan pagando esta crisis con el paro y no vemos a los empresarios arrimar el hombro.



Desde el ministerio de trabajo, la secretaria general de empleo también ha acusado a la patronal de pedir siempre sacrificos a los mismos, reescribir lo escrito significaría frenar la subida del salario de 12 millones de trabajadores.