CCOO, UGT y CEOE pedirán al Gobierno más tiempo para negociar

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, y los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, pedirán al Gobierno más tiempo para poder seguir negociando las materias sobre la reforma laboral en las que no hay acuerdo.



Esta demanda se incluye en el documento que los tres dirigentes han pactado para enviar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Los temas sobre los que quieren más "margen" para negociar son salarios, contratación parcial y despido.

Defensa de las prejubilaciones y las jubilaciones anticipadas

No obstante, los agentes sociales han cerrado una serie de acuerdos sobre jubilaciones anticipadas y prejubilaciones, solución extrajudicial de conflictos, absentismo y mutuas, formación profesional, festivos y reposición de prestaciones en EREs.

En este texto, ambas partes hacen hincapié en la importancia de mantener las prejubilaciones y las jubilaciones anticipadas porque facilitan el mantenimiento del empleo y el rejuvenecimiento de la plantilla. De este modo, los agentes sociales han querido dejar clara su postura después de que Mariano Rajoy avanzara en el debate de su investidura su intención de suprimir las prejubilaciones "salvo en circunstancias muy excepcionales".

Negociación a contrarreloj

Entramos en la tercera semana de legislatura. Ya ha habido tres Consejos de Ministros, medidas económicas de mucha importancia, y el anuncio de otras medidas que están por llegar. Pero hay algo que debe ocurrir de una forma más o menos inmediata: estamos en la cuenta atrás para una nueva reforma laboral.

El Gobierno quiere un acuerdo entre sindicatos y patronal antes del viernes, aunque parece muy difícil un acuerdo general. Tienen pocos días para limar asperezas y los vaivenes entre patronal y sindicatos continúan. Según el secretario General de UGT, Cándido Méndez, "nosotros hicimos un esfuerzo pero la patronal está enrocada en sus reivindicaciones".

Congelar los salarios y un despido más barato son el camino para la patronal, pero los sindicatos no están dispuestos a recorrerlo. Creen que es injusto y que frenará el consumo aún más. Desde la patronal se reconoce que las diferencias son importantes pero se intentará llegar a un acuerdo que para el vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, debe llegar al fondo. De nada serviría una reforma escasa.

Toxo recuerda que "el mundo no se termina esta semana"

El calendario aprieta y queda mucho que negociar con una fecha límite en la cabeza. El Secretario General de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, recuerda al Gobierno que "el mundo no se termina esta semana". Además, desde CCOO aseguran que el Ejecutivo no puede renovar el Acuerdo de Negociación Colectiva 2010-2012 de la CEOE con CCOO y UGT, que fija las condiciones salariales y laborales de los trabajadores, y aseveran que los agentes sociales deben seguir trabajando en ello y "no entretenerse".

Desde el Partido Popular, su secretaria General, Maria Dolores de Cospedal, recuerda a los sindicatos que ya van dos años y medio de negociaciones y que la reforma no es para satisfacer a unos u otros sino para que ganen los españoles. Si el viernes 13 los agentes sociales no se dan la mano el Gobierno comenzará a redactar su reforma laboral.