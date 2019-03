Cañete apoya los lácteos españoles con el sello 'Producto Lácteo Sostenible'

El ministro de Agricultura Miguel Arias Cañete ha presentado la campaña 'Productos Lácteos Sostenibles', una iniciativa que acredita el origen español y la calidad de la leche y su comercialización en condiciones que garantizan la sostenibilidad del sector.

Para su implantación, el Ministerio suscribió el pasado mes de febrero un convenio de colaboración con 14 industrias lácteas y 9 empresas de la distribución al que se adhirió una nueva empresa el pasado mes de agosto.

Este convenio establece una serie de requisitos que incluyen la identificación del origen español de la leche y la implantación de los contratos homologados como instrumento de sostenibilidad del sector.

También contempla el desarrollo de acciones de promoción para concienciar al consumidor del alto valor nutritivo de estos productos y su calidad, así como para divulgar el alcance e importancia del Programa Productos Lácteos Sostenibles.

El logotipo PLS se colocarán en los envases de la leche, yogures, postres, mantequilla nata o queso entre otros productos, distinguiendo sus especiales características.

Por otro lado, el Ministro ha asegurado que no es posible comercializar productos caducados en España como ocurre en Grecia porque aquí la legislación no lo permite y "no está previsto cambiarla".