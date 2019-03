Cándido Méndez ve una "soplapollez" subir los impuestos a los banqueros

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha asegurado que establecer impuestos especiales a los directivos de la banca, como ha propuesto el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, es una "soplapollez", pero considera que "los banqueros deberían reconciliarse con la población española", especialmente con las clases medias.

"Es necesario un debate en profundidad sobre el sistema fiscal"

En su opinión, la banca ha tenido una "gran responsabilidad" en la crisis y tiene que reconocer que "ésta es la segunda o la tercera vez que la sociedad española tiene que pagar los platos rotos de una crisis financiera".

Así lo indicó durante su participación en los Cursos de Verano de El Escorial, después de que el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, apostara el pasado lunes por establecer tipos fiscales "especialmente aumentados" para gravar aquellas retribuciones "muy altas" de los directivos de la banca.

Así, el líder de UGT no cree que hablar de una eventual subida de impuestos "sea un debate para plantear en verano y olvidarlo en otoño", sino que lo realmente necesario es "un debate en profundidad sobre el sistema fiscal" para mejorar su capacidad de recaudación.



"Nuestro país necesita un debate en profundidad sobre nuestro sistema fiscal para mejorar la capacidad de recaudación de ese sistema fiscal, para atender nuestras necesidades y para recuperar nuestra progresividad", aseguró Méndez.



El 'rating' de Portugal afecta a España

Por otro lado, preguntado sobre la posible repercusión de la rebaja de la calificación de Portugal por parte de Moody's, Méndez afirmó que "esa situación influye a España", como se ve en la reacción al alza de la prima de riesgo siempre que se ha producido una rebaja del 'rating' de países como Italia o Bélgica.



Al respecto, Méndez afirmó que "esta manera de encarar la crisis económica por parte de la UE no funciona" y que "sólo está provocando sufrimiento en las poblaciones".



Además, en cuanto a España, afirmó que "se hacen reformas, pero basta que se produzca una situación como la de Grecia o como la de Portugal para que esas reformas no tengan ninguna traducción práctica posible".



Críticas para las instituciones europeas

Asimismo, preguntado por si sería útil crear una agencia de calificación europea, criticó la "incongruencia" de las instituciones europeas, que en su momento criticaron a las agencias de calificación, pero que "las siguen manteniendo como referencia".



Por último, en relación a las negociaciones en la mesa tripartita del empleo, el secretario general de UGT indicó que la intención de los sindicatos es "abrir una discusión de fondo" para, a partir del reconocimiento de la diferencia entre España y Alemania, implantar un sistema actual de formación y empleo como el que hay en el país germano.