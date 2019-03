Un 'broker' londinense se confiesa: "Sueño cada noche con otra recesión"

"He estado soñando con esto durante tres años y tengo una confesión: me voy a la cama cada noche y sueño con otra recesión, sueño con un momento como éste". Así se pronunció Alessio Rastani, un 'broker' de la City londinense, en una sincera entrevista a la BBC, ante la sorpresa de la presentadora del programa.

Además, Rastani no augura un futuro alentador para el euro: "El fondo de rescate no va a funcionar y el euro se va a estrellar, porque los mercados se rigen ahora por el miedo". Aunque eso no le preocupa. El polémico 'broker' asegura que una nueva recesión es el mejor momento para lograr beneficios. "Nuestro trabajo es hacer dinero con toda esta situación. He estado soñando con esto durante tres años. y tengo una confesión: sueño con un momento como este".

El agente ofrece, además, su particular versión sobre cómo lograr dinero. "Cuando el mercado se venga abajo, si sabe lo que hacer, si tiene el plan correcto, puede hacer mucho dinero". Por ello, "estén preparados y actúen ahora", aconseja.