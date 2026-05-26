UTECA demandará a RTVE por "competencia desleal" por la comercialización publicitaria sin límites del Mundial 2026

La batalla entre las televisiones privadas y RTVE por los derechos comerciales del Mundial de Fútbol 2026 ya ha dado el salto a los tribunales. La Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) última una demanda mercantil contra la corporación pública por la venta de espacios publicitarios vinculados al torneo organizado por la FIFA en Estados Unidos.

La asociación considera que RTVE está desarrollando una actividad comercial incompatible con la ley de financiación aprobada en 2009, normativa que eliminó la publicidad convencional en la televisión pública y estableció un modelo basado en financiación pública.

El conflicto gira alrededor de la comercialización de "spots" dirigidos a patrocinadores no oficiales del Mundial. Según sostiene UTECA, RTVE estaría ofreciendo espacios publicitarios a todo tipo de anunciantes aprovechando la retransmisión del campeonato, algo que las cadenas privadas consideran contrario al marco legal vigente.

La Justicia rechaza las cautelares

UTECA solicitó medidas cautelares para que RTVE paralizara de forma inmediata la venta de estos anuncios antes del inicio del torneo. Sin embargo, el juzgado ha rechazado esa petición.

Aun así, el auto judicial no entra a valorar el fondo del asunto y deja abierta la puerta a una futura condena. De hecho, el propio juez advierte expresamente de que las conclusiones incluidas en esta fase procesal "no pueden servir en modo alguno de razonamientos que prejuzguen el fondo del asunto".

La resolución añade además que el procedimiento ordinario posterior podría "arrojar resultados valorativos diferentes", lo que mantiene vivo el conflicto judicial entre ambas partes.

El debate sobre la financiación de RTVE

Uno de los puntos más destacados del auto hace referencia al espíritu de la Ley 8/2009. El magistrado recuerda que la norma apostaba por "renunciar definitiva e inmediatamente a los ingresos publicitarios y pasar a un sistema único de financiación basado en ingresos públicos".

Ese fragmento ha sido interpretado por UTECA como un respaldo parcial a su tesis, aunque el juez también señala que existen "serias dudas de derecho" en torno al caso.

En la resolución pesa además la posición previa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuyas interpretaciones han permitido a RTVE mantener este modelo comercial vinculado a grandes eventos deportivos internacionales.

El magistrado puntualiza, no obstante, que las decisiones de la CNMC pertenecen al ámbito administrativo y que su interpretación no tiene por qué coincidir con la de un órgano judicial.

Un nuevo frente entre públicas y privadas

El enfrentamiento añade tensión a la relación entre RTVE y las cadenas privadas, que desde hace años cuestionan el modelo de financiación de la corporación pública y su papel en la explotación comercial de determinados contenidos deportivos.

UTECA sostiene que la actividad publicitaria ligada al Mundial genera una situación de competencia desleal al permitir a RTVE acceder al mercado publicitario sin las limitaciones que afrontan las cadenas privadas.

Mientras tanto, RTVE mantiene la comercialización vinculada al campeonato a la espera de una sentencia definitiva que podría marcar un precedente sobre los límites legales de la televisión pública en grandes eventos internacionales.

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