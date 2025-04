Expertos advierten del riesgo de depender solo de energías renovables tras el apagón: "Tienes más papeletas para que se caiga la red abajo"

Todavía se desconocen las causas del reciente apagón que ha toda la península ibérica y no son pocos los expertos que analizan la situación tratando de dar con el origen del problema Ayer mismo, varios expertos apuntaban a una posible causa: el exceso de energías renovables en la red eléctrica. Aunque aún no hay una explicación oficial, algunos ingenieros consideran que el sistema no está preparado para soportar una producción tan elevada y volátil procedente, principalmente, de fuentes como la solar y la eólica.

Carlos Medina, portavoz del Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental, lo resume de forma clara: "Si tú tienes un un sistema eléctrico cuya generación está basada en un 55 % 10 minutos en fotovoltaicas tienes más papeletas para que se caiga la red abajo", advierte.

No se trata de criticar la transición energética. Todos los especialistas coinciden en que apostar por fuentes limpias es necesario y positivo. El problema, aseguran, es la dependencia exclusiva. "No es malo que haya renovables", matiza Medina , "pero sí lo es depender solo de ellas sin un sistema equilibrado".

Ramón Roca, director de El Periódico de la Energía, también lo deja claro: "La estabilidad del sistema eléctrico te la da la nuclear, los ciclos combinados o la hidráulica, entre otras tecnologías", asegura.

De hecho, hace apenas unos meses, Red Eléctrica ya advertía del riesgo de saturar el sistema con demasiada producción renovable. El aviso no fue tomado en cuenta. Ahora, algunas eléctricas piden revisar con urgencia los planes energéticos del país. "En estas circunstancias sería prudente una revisión del parque nuclear en España", sostienen.

Sanchez rechaza estas hipótesis

Mientras tanto, desde el Gobierno se rechazan estas hipótesis. El presidente Pedro Sánchez ha reconocido que aún no se conocen las causas del apagón, pero ha sido rotundo al señalar que "no hay ninguna evidencia de que las renovables sean las responsables". También ha descartado cualquier revisión del calendario de cierre de las centrales nucleares.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido tajante este martes al rechazar las voces que vinculan el reciente apagón eléctrico a la ausencia de energía nuclear. A su juicio, quienes defienden esa tesis "faltan a la verdad o desconocen cómo funciona el sistema eléctrico".

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sánchez ha explicado que las centrales nucleares no solo no ayudaron durante la crisis, sino que incluso representaron una dificultad añadida. "Estaban fuera de servicio y fue necesario destinarles una gran cantidad de energía para garantizar la estabilidad de sus núcleos", ha detallado.

En cuanto a las centrales nucleares actualmente en funcionamiento, Sánchez ha puntualizado que su puesta en marcha no responde a una necesidad inmediata generada por la crisis, sino a decisiones programadas con anterioridad.

