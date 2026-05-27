A qué temperatura tiene que estar la nevera según los expertos

El frigorífico es uno de los electrodomésticos más importantes del hogar, ya que mantiene los alimentos en condiciones seguras y retrasa su deterioro. Sin embargo, muchas personas no saben que ajustar correctamente la temperatura es imprescindible para conservar mejor la comida y ahorrar energía.

¿Sabías que cada grado extra que le pidamos bajar al frigorífico puede suponer un gasto adicional de electricidad de entre el 7 y el 10%? Esto se reflejará de manera notable en la factura de la luz. Por ello, te decimos cuál es la temperatura ideal de la nevera y cuándo es conveniente subir o bajar los grados. También te indicamos algunos consejos para ahorrar lo máximo posible con este electrodoméstico.

¿Cuál es la temperatura perfecta de la nevera?

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU):

Para conservar mejor los alimentos con sus propiedades y frescura durante más tiempo, la temperatura del frigorífico no debe superar los 5°C .

. Los cajones específicos para pescados y carnes deben estar a una temperatura no superior a 2°C.

La temperatura del congelador, por el contrario, tiene que oscilar entre un mínimo de -24° y un máximo de -18°.

En cualquier caso, recomiendan que leas el manual de tu equipo y sigas las recomendaciones del fabricante.

¿Cuándo subir o bajar los grados del frigorífico?

Bajar los grados del frigorífico significa aumentar la potencia de enfriamiento para que el interior esté más frío. ¿Cuándo se aconseja hacerlo?

Si hace mucho calor en verano.

Si la nevera está muy llena.

Si metes mucha compra de golpe.

Si notas que los alimentos duran menos o están poco fríos.

Sin embargo, ¿cuándo se recomienda subir un grado o dos la temperatura de la nevera?

Si hace mucho frío en invierno.

Si está medio vacío.

Si ves que algunos alimentos se están congelando en la parte baja.

Si quieres ahorrar algo de electricidad.

Consejos para ahorrar energía y bajar la factura de la luz

Mantén la temperatura adecuada : ajusta el frigorífico entre 3 °C y 5 °C y el congelador a -18 °C. Ponerlo más frío de lo necesario aumenta el consumo eléctrico sin aportar beneficios.

: ajusta el frigorífico entre 3 °C y 5 °C y el congelador a -18 °C. Ponerlo más frío de lo necesario aumenta el consumo eléctrico sin aportar beneficios. Evita abrir la puerta constantemente : cada vez que se abre, entra aire caliente y el motor debe trabajar más para recuperar la temperatura.

: cada vez que se abre, entra aire caliente y el motor debe trabajar más para recuperar la temperatura. No lo sobrecargues ni lo dejes vacío : debe estar moderadamente lleno para conservar mejor el frío, pero sin bloquear las salidas de aire. Esto mejora la eficiencia y reduce el gasto energético.

: debe estar moderadamente lleno para conservar mejor el frío, pero sin bloquear las salidas de aire. Esto mejora la eficiencia y reduce el gasto energético. Si te vas de vacaciones muchos días, vacía el frigorífico y apágalo: así ahorrarás en la factura de la luz y evitarás sorpresas en caso de averías o apagones.

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