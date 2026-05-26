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GLF360 ‘WHY NOT!!!’ pone el foco en la inclusión laboral y el talento diverso en Las Palmas de Gran Canaria

GLF360 “Why Not!!!”, impulsado por Granca Live Fest y Gobierno de Canarias en el Hotel Santa Catalina, reivindicó la inclusión laboral, la sostenibilidad social y el talento diverso como motores de transformación social.

GLF360 “Why Not!!!”

GLF360 ‘WHY NOT!!!’ pone el foco en la inclusión laboral y el talento diverso en Las Palmas de Gran Canaria | Antena 3 Noticias

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Déborah Sabina
Publicado:

El Hotel Santa Catalina acogió este martes una nueva edición de GLF360 “Why Not!!! – Un puerto de oportunidades” by Gobierno de Canarias, una jornada impulsada por Granca Live Fest y Eslôgica para reflexionar sobre inclusión laboral, sostenibilidad social y talento diverso en el ámbito empresarial.

El encuentro reunió a representantes institucionales, empresas, entidades sociales y profesionales vinculados a la inserción laboral en una cita que quiso ampliar el concepto de sostenibilidad más allá del medio ambiente para poner el foco en las personas.

Durante la apertura institucional intervino el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, quien destacó la importancia de situar a las personas en el centro de las políticas y proyectos que se desarrollan en las Islas. La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, puso en valor el peso del Granca Live Fest para la ciudad y subrayó la relevancia de que el evento impulse también iniciativas vinculadas a la inclusión y la cohesión social. Por su parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, insistió en que la sostenibilidad “no solo es el medio ambiente”, sino que también debe incorporar valores sociales, humanos y de igualdad de oportunidades.

El director del Granca Live Fest, Leo Mansito, explicó que esta edición de GLF360 ha querido centrarse especialmente en la inclusión y en reivindicar que la sostenibilidad “no es solo ambiental”. Además, defendió el papel de la música como herramienta de integración y transmisora de valores sociales, asegurando que el trabajo que desarrolla el festival busca ser “mucho más que música”.

La inclusión laboral, clave de la sostenibilidad social

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la conferencia 'Talento sin etiquetas', ofrecida por la influencer y logopeda tinerfeña Inés Rodríguez, que habló sobre discapacidad, diversidad y adaptación en el entorno laboral desde una perspectiva cercana y positiva. Durante su intervención, Inés Rodríguez aseguró que “la diversidad es riqueza” y defendió la necesidad de trabajar métodos de adaptación “con cariño e ilusión”.

La jornada continuó con la participación de Isabel Guillén, directora regional de Fundación Adecco en Canarias, quien expuso el trabajo que realiza la entidad para favorecer el acceso al empleo de colectivos con mayores dificultades de inserción laboral. También participaron representantes de Down Las Palmas y Mojo de Caña, que compartieron experiencias vinculadas al acompañamiento e inclusión sociolaboral de personas con discapacidad y jóvenes en riesgo de exclusión.

La jornada concluyó con la entrega de los premios GLF360 y una experiencia gastronómica a cargo de Carlos Gamonal, del restaurante Mesón El Drago.

Con esta iniciativa, Granca Live Fest reafirma su apuesta por la transformación social, defendiendo una visión de la sostenibilidad que también pone el foco en la inclusión, la diversidad y las oportunidades para todas las personas.

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