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Las novedades en los dos decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros: préstamos de hasta 50.000 euros e incentivos fiscales

Este martes el Consejo de Ministros ha aprobado dos nuevos reales decretos-ley con medidas para intentar paliar el problema de acceso a la vivienda.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros

Las novedades en los dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros con incorporaciones "muy positivas | EFE

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Los decretos Maricarmen aceleraron, después de ser tumbados en un pleno extraordinario en el Congreso, el adelanto electoral. Con el decreto de disolución de las Cortes ya publicado en el BOE la Diputación Permanente es el órgano encargado de convalidar los decretos ley que apruebe el Gobierno y por ahí pasa el último movimiento de la actualidad política.

El Gobierno aprobará este martes los dos decretos ley de vivienda, con mínimas modificaciones técnicas. Como las Cortes están disueltas será la Diputación Permanente quien se encargaría de convalidarlos. En este órgano, el Gobierno tendría mayoría suficiente para aprobar al menos uno de los dos decretos que decayeron la semana pasada, porque el voto de Junts ya no sería determinante.

En la Diputación Permanente son 68 diputados, más la presidenta del Congreso, Francina Armengol, con el siguiente reparto: 27 del PP, 24 del PSOE (con la suma de Armengol son 25), 6 de Vox, otros 6 de Sumar, y 1 de ERC, PNV, Junts, Bildu y Mixto (que corresponde a Podemos). Por lo tanto, el Gobierno tendría mayoría sin necesitar a Junts para convalidar el primer decreto pero no para el segundo, por el voto en contra del PNV.

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