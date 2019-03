El BCE pone condiciones para ayudar a España

No hay salvavidas urgente. Mario Draghi dejó a la eurozona con ganas de liquidez y al albur de los mercados donde Italia y España son los grandes castigados. Miguel Ángel Bernal, analista del Instituto de Estudios Bursátiles, comenta que "la situación económica se ha vuelto muy cuesta arriba y el BCE no nos ha concedido tiempo para llevar nuevas reformas". Sentencia que, "quien quiera ayuda debe ir a uno de los dos fondos".

Esta petición en la práctica supondría la intervención. Roma y Madrid no quieren dar el paso aunque los mercados creen que se verán obligados sin el salvavidas que se esperaba de Francfort. Draghi declara que "no habrá licencia bancaria y hay que seguir haciendo reformas".. Desde el FMI se afirma que "no se ha hecho lo suficiente para impedir la expansión de la crisis en Europa". España sigue pagando las obligaciones a 10 años al 7%.

Sólo en el corto plazo nos dejan respirar. Para César Fernández, de DWS, "hay mucho interés por comprar deuda a corto plazo", la parte positiva entre tanta volatilidad. Mientras, en medio de este pulso, Alemania aplaude que el Banco central condicione la ayuda a nuevas reformas.