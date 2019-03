El BCE mantiene un mes más los tipos de interés en el 0,75%

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves mantener estables un mes más los tipos de interés del euro en el mínimo histórico del 0,75%, donde permanecen desde el pasado mes de julio, según anunció la institución presidida por Mario Draghi.



Los analistas esperaban esta decisión del Banco Central Europeo, ya que consideran que no existen fundamentos macroeconómicos que justifiquen una rebaja de los tipos de interés en esta reunión, por lo que habrá que estar pendientes de la evolución de la economía de la eurozona en los próximos meses.



La actividad económica en la zona euro experimentó en el conjunto de 2012 una contracción del 0,6% respecto al año anterior, cuando el Producto Interior Bruto (PIB) se incrementó un 1,5%, lo que supone una décima más de lo contemplado en la primera estimación del dato publicada por la oficina comunitaria de estadística, Eurostat.

En el último trimestre del año, la caída del PIB de la zona euro respecto al tercer trimestre fue del 0,6% y supone encadenar tres trimestres consecutivos en negativo, mientras que en términos interanuales el PIB de la eurozona retrocedió un 0,9%.



Asimismo, la tasa de desempleo en la zona euro se situó el pasado mes de febrero en el 12%, en línea con el nivel récord del mes anterior y muy por encima del 10,9% registrado hace un año. Por primera vez, el número de desempleados supera los 19 millones en la región, lo que implica un incremento de 1,77 millones en los últimos doce meses.



"Chipre no es modelo para el futuro"

"Chipre no representa un modelo para nadie más", afirmó el banquero italiano en la tradicional rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de la institución, que mantuvo por consenso los tipos de interés en el 0,75%.

En este sentido, el máximo responsable de la política monetaria de la eurozona subrayó que el caso de Chipre no puede extrapolarse a otros países. "Existen diferencias de espacio, ya que en esencia España no es Chipre, y también hay diferencias temporales, en esencia Irlanda no es España, porque ambos eventos tuvieron lugar en momentos diferentes", argumentó.



No obstante, el presidente del BCE apuntó que el problema no es el 'autorrescate' ('bail in') en sí mismo, sino que son la ausencia de reglas y amortiguadores de capital o de otro tipo los que pueden acabar desencadenando un autorrescate desordenado.