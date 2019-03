Barroso aplicará el Pacto de Estabilidad "de forma inteligente"

El presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, ha anunciado este miércoles que aplicará el Pacto de Estabilidad "de forma inteligente" cuando presente el 30 de mayo sus recomendaciones a los países con déficit excesivo, como España, con el fin de "crear condiciones para el crecimiento".

"La Comisión aplicará el Pacto de Estabilidad de forma inteligente. Usaremos su capacidad de adaptación cuando sea apropiado. Detallaremos lo que significa esto el 30 de mayo, cuando adoptemos recomendaciones específicas por país", ha dicho Barroso en rueda de prensa.

Esta aplicación inteligente del Pacto es una de las medidas anunciadas por el presidente del Ejecutivo comunitario para "crear condiciones para el crecimiento", que se discutirán en la cumbre de líderes europeos que se celebra el 23 de mayo.

El Pacto de Estabilidad obliga a sancionar con multas de hasta el 0,2% del PIB (2.000 millones de euros en el caso de España) a los países que no han actuado de forma eficaz para situar su déficit por debajo del 3%. Pero también permite dar más tiempo a los países que sí han tomado las medidas necesarias pero aun así no logran sus objetivos de déficit debido a la mala situación económica.

Según las previsiones de la Comisión, España sólo logrará reducir su déficit del 8,5% al 6,4% del PIB este año y al 6,3% en 2013. Estas cifras quedan lejos de los objetivos del 5,3% y el 3%, respectivamente.

El vicepresidente de la Comisión y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, no descartó hace un par de semanas dar un año de prorroga a España para corregir su déficit (en 2014 en lugar de 2013) si el Gobierno completaba el saneamiento del sector bancario y aseguraba el control de las cuentas autonómicas. Sin embargo, en los últimos días, un alto funcionario del Eurogrupo ha dicho que esto no se plantea porque Madrid no lo ha pedido.

Barroso ha repetido que entre las medidas que incluirá el plan de crecimiento para la UE está la creación de bonos europeos para financiar proyectos de infraestructuras, la ampliación del capital del Banco Europeo de Inversiones y un mejor uso de los fondos estructurales no gastados, ideas que "están ganando terreno entre los líderes europeos".

También ha pedido que se apruebe lo antes posible el presupuesto de la UE para 2013 y el marco financiero 2014-2020 porque permitirán aumentar la inversión, y también que se desbloquee la tasa a las transacciones financieras internacionales, cuyos recursos pueden destinarse según ha dicho a financiar el crecimiento.

Finalmente, Barroso ha reclamado a los Estados miembros que aceleren las reformas estructurales y que prosigan la consolidación fiscal por considerar que "estabilidad y crecimiento son dos cosas que van juntas, dos caras de la misma moneda".