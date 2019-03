Báñez se opone al contrato único ya que abarataría el coste del despido

Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso y en respuesta a la petición del diputado de UPyD, Alvaro Anchuelo, de que el Ejecutivo no desdeñe la posibilidad de implantar el contrato único indefinido, Báñez ha recordado que hay varias propuestas sobre el contrato único y que algunas "no encajan en la doctrina constitucional".



"Muchos hablan del contrato único y pocos dan explicaciones", ha dicho la ministra, que ha añadido que la propuesta de UPyD sobre este contrato no consiste en realidad en quedarse con una única modalidad de contratación, sino que hablan además de mantener otras, modificando sus denominaciones.



"La dualidad del mercado de trabajo no se cambia con etiquetas y simple cambios de nombre", ha dicho la ministra, que ha añadido que lo que de verdad esconde la propuesta de UPyD sobre el contrato único es el abaratamiento del despido, pues los improcedentes pasarían de 33 días por año a 22 días, y los procedentes, de 20 a 12 días.



"Y eso no lo acepta el Gobierno. Nosotros apostamos por reducir la dualidad del mercado laboral, por la formación, la contratación indefinida y la flexibilidad interna", ha insistido.



Anchuelo se ha defendido asegurando que el contrato único "no es una ocurrencia" y que tiene el aval de prestigiosos economistas y expertos, entre ellos algunos Premios Nobel. En su opinión, decir que esta modalidad es inconstitucional, como alega la ministra, es un "pretexto débil" y además "incierto".



La titular de Empleo 'se ha enfrentado' también en el Pleno con el coordinador general de IU, Cayo Lara, quien ha dicho que las oportunidades de empleo que ofrece el Gobierno del PP a los parados son las de "vente a Alemania, Pepe".



Lara ha alertado del estado "de excepción social" en el que se encuentra España debido a que muchos parados no cobran ya ninguna prestación (un millón más desde que llegó el PP al Gobierno, ha dicho) y ha arremetido contra los recortes de las prestaciones por desempleo y de las políticas activas de empleo llevados a cabo por el Ejecutivo.



"Se están ensañando con los más débiles, con los más parias, con los más pobres. Están creando un ejército de parados pobres para que acepten cualquier trabajo miserable y sin derechos. Y no vale que se encomiende ni a los rezos ni a las vírgenes para reducir el paro", le ha espetado Lara a Báñez.



La ministra, por su parte, ha pedido al dirigente de IU que "no haga demagogia ni chistes fáciles" en un tema tan importante como el del paro, sobre el que el Gobierno, ha dicho, lleva trabajando "desde el minuto uno y sin descanso".



Báñez ha defendido su reforma laboral y ha insistido en que el Gobierno ha dado apoyo "a los más vulnerables", como a los pensionistas, a los que se les ha subido la pensión. La ministra le ha dicho a Lara que si quiere ayudar, debería sumarse el acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales del pasado día 16. "Súmese el acuerdo, construya y no haga demagogia", le ha respondido.