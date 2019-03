Arturo Fernández: "Las manifestaciones han sido un éxito, la huelga no"

Arturo Fernández ha analizado en Espejo Público la pasada jornada del huelga que no comparte, ni respalda pero que entiende porque "la gente tiene motivos para protestar. Creemos que hay que hacer ajustes pero quizás se nos está apretando más de lo debido". Fernández ha afirmado además que las "manifestaciones sí han sido un éxito, pero la huelga no".

El empresario ha abogado en todo momento por el consenso de posturas, indicó que desde la patronal ya se ha hablado con el Gobierno para "intentar que esto se relaje, pero no se relaja nada". Incluso se ha mostrado partidario de no recibir subvenciones ni patronal ni sindicatos porque según sus palabras "tenemos que ser los primeros en dar ejemplo. El tema de las subvenciones lo hemos hablado con el Gobierno porque los impuestos deben ir directamente al ciudadano".

Arturo Fernández aunque en todo momento ha declinado hacer balances sobre el paro de la pasada jornada ha aclarado que "una huelga donde participen trabajadores y la organicen los sindicatos no es una manifestación problemática, pero yo creo que la huelga no es la fórmula, es cara y entendemos que no es lo que hay que hacer" a pesar de destacar su respeto hacia los sindicatos.

Preguntado sobre la posibilidad de someter a referéndum las medidas de ajuste del Gobierno que propone el líder sindical, Cándido Méndez, el empresario madrileño se niega en rotundo, "si cada vez que el Congreso aprueba una ley vamos a estar haciendo consultas, hombre, ¡es lo que nos faltaba!".

Ante la noticia de la convocatoria a los medios de comunicación de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, Fernández considera que "la alcaldesa lo está haciendo bien, no se puede hacer más de lo que está haciendo". Además, de mostrar su apoyo al diputado Pedro Calvo porque ha tenido "la dignidad y la valentia para dimitir simplimente por estar imputado".