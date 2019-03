Ana Mato: "La tarjeta sanitaria le corresponde a los españoles"

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha asegurado que con la reforma impulsada por el Gobierno para combatir el turismo sanitario los inmigrantes irregulares "se quedan sin tarjeta sanitaria, no sin asistencia básica", justificando esta medida ya que "la tarjeta sanitaria le corresponde a los españoles".

Así lo ha aseverado en los pasillos del Senado tras haber participado en el Pleno de dicha Cámara, recordando que con la modificación de la Ley de Extranjería que han aprobado no habrá diferencias con el resto de países de la Unión Europea.



"Se quedan sin tarjeta sanitaria, no sin asistencia básica, como en el resto de países de la Unión Europea, por lo que no hay diferencias, simplemente es que se quedan sin la tarjeta sanitaria, que le corresponde a los españoles", ha señalado Mato ante preguntas de los periodistas.

La ministra ha insistido en que con esta medida "se garantiza la universalidad de la sanidad para todos los españoles" como reconoce la Constitución y, al mismo tiempo, "se pone coto a los abusos y al turismo sanitario", que permitía que unos 700.000 extranjeros utilizaran la sanidad española "cuando no tienen derecho a ella".

Además, Mato ha recordado esta situación, que ha supuesto un gasto para las arcas sanitarias de más de mil millones de euros, según el Tribunal de Cuentas, procede de la "etapa socialista", cuando no se traspuso una directiva europea que "impide explícitamente que se pueda ir de un país a otro para buscar la sanidad".



"La directiva es de obligado cumplimiento, por lo que nos ponemos a nivel europeo en materia de sanidad, de modo que todos los españoles tienen derecho a la sanidad pública, universal, gratuita y de calidad, y el resto de las personas, como en el resto de los países, tienen derecho a la asistencia sanitaria básica", ha aseverado.