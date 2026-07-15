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Puedo pedirle a mi casero que me ponga aire acondicionado aunque esté de alquiler: qué dice la ley

Si el calor hace casi imposible estar en tu vivienda de alquiler, es lógico que tengas esta duda: ¿le corresponde al casero poner una solución o depende exclusivamente del inquilino?

Un mando del aire acondicionado

Un mando del aire acondicionado Imagen creada por IA

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En España, las olas de calor han dejado de ser episodios puntuales para convertirse en una realidad cada vez más frecuente. Sin embargo, mientras las temperaturas baten récords verano tras verano, la normativa de alquileres no siempre responde a las necesidades de quienes viven en una vivienda sin sistemas de refrigeración. De ahí que muchos inquilinos se planteen la misma duda: ¿pueden exigir al casero que instale aire acondicionado?

La respuesta no es tan sencilla como un sí o un no. Todo depende de lo que establezca el contrato de alquiler, del estado de la vivienda y de las obligaciones que la ley impone al propietario. Te contamos más sobre ello.

¿El casero está obligado a instalar aire acondicionado?

Ante esta duda, debes comprobar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que marca las obligaciones del propietario. Según la LAU: el casero está obligado a ofrecer una vivienda habitable, no una vivienda confortable. Es decir, no tiene por qué incluir sistemas de climatización como el aire acondicionado, ya que no se considera un servicio básico como el agua, la luz o el gas.

Así que, por mucho que el calor apriete, la ley no obliga al propietario a instalar aire acondicionado salvo que se haya pactado previamente en el contrato.

Ahora bien, hay una excepción de LAU para colectivos vulnerables. Por ejemplo, las personas mayores de 70 años o quienes tengan una discapacidad reconocida pueden solicitar adaptaciones en la vivienda si las condiciones térmicas suponen un riesgo para su salud. En estos casos, se pueden realizar ciertas obras interiores, siempre notificándolo por escrito al propietario.

Asimismo, en el caso de que la casa ya tenga aire acondicionado pero se haya averiado, entonces el casero sí tiene la obligación de mantenerlo en buen estado y asumir las reparaciones necesarias por uso normal.

¿Puede instalar el inquilino aire acondicionado por su cuenta?

Si eres inquilino y decides instalar un sistema de refrigeración por tu cuenta, necesitas autorización expresa del propietario, puesto que instalar un aparato de aire acondicionado suele implicar cambios en la fachada o modificaciones en la vivienda, y eso puede considerarse una alteración del inmueble.

Poner el aire sin permiso del propietario puede conllevar problemas serios, desde conflictos con el casero hasta la posible resolución del contrato.

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