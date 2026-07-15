La inflación se mantiene en junio en el 3,2%, según los datos del INE

La inflación se mantiene en el 3,2% interanual en el mes de junio, según los últimos datos confirmados por el INE. El pasado 1 de junio finalizó la bonificación del IVA aplicada a la electricidad, gas natural, briquetas, pellets y leña así como al impuesto especial sobre la electricidad, sin embargo los precios de consumo no parecen haberse resentido. Los datos indican que la compensación pudo llegar por los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, cuyos recortes fiscales se mantuvieron todo el mes.

Estas medidas fiscales las puso en marcha el Gobierno para hacer frente a la guerra de Estados Unidos con Oriente Medio. Por otro lado, el grupo de vivienda elevó sus precios un 4,7% respecto al año pasado, tres puntos por encima de la del mes anterior, debido al mayor encarecimiento de los precios de la electricidad y en menor medida, del gas.

En contraposición, compensaron esa evolución tirando a la baja los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, cuyos recortes fiscales seguían vigentes durante el mes de junio así como otras medidas sectoriales como ayudas a agricultores y transportistas.

De esta manera, el transporte incrementó sus precios un 5,1%, más de dos puntos por debajo de la tasa de mayo, debido al abaratamiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, que un año antes se encarecieron.

Desde el Ministerio de Economía explican que "esta estabilidad corrobora que el plan de respuesta del Gobierno sigue cumpliendo su objetivo: amortiguar el impacto de la guerra de Irán sobre la inflación y proteger el poder adquisitivo de los hogares". Sostienen que "el Gobierno seguirá monitorizando la evolución de los precios, minuto a minuto, de la mano de los agentes sociales y de los sectores más afectados" y aseguran que "España está mejor preparada que nunca ante shocks como la guerra de Irán".

El detalle de los datos arroja que la inflación a impuestos constantes fue del 4 %, respecto a junio de 2025, una tasa 0,8 puntos superior a la del IPC general. Una vez eliminados los elementos más volátiles de la cesta de la compra, la inflación subyacente, quitando la energía y alimentos frescos, se situó en el 2,9 %, la misma tasa avanzada por el INE hace dos semanas y una décima inferior a la de mayo.

El Ministerio destaca que los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas marcaron la tasa más baja desde enero de 2025 (1,9 %), lo que supone "un respiro directo en el carrito de la compra de los hogares". Sin embargo, hay productos cuya inflación se sitúa por encima del 8 %, como los huevos (14,1 % más), la carne de vacuno (11 %) o el pescado fresco y congelado (8,8 %), detalla el INE.

En general, las mayores subidas de precios en el último año se registraron en los combustibles líquidos (28,5 %), la recogida de basuras (26,6 %), el transporte combinado de pasajeros (26,6 %), la joyería y los relojes pulsera (25,3 %) y las prendas de vestir para bebés (16,5 %).

Por su parte, los mayores descensos de precios se dieron entre las frutas tropicales (22,7 % menos), el butano y propano (14,4 % menos), las otras frutas frescas (8,2 % menos), los equipos audiovisuales (6,7 % menos) y los periódicos (4,1 % menos).

La inflación se mantiene en el 0,6 % durante junio

Durante junio, la inflación se situó en el 0,6 %, un alza en el que impactó el incremento de la vivienda, por el encarecimiento de la electricidad y gas; las actividades recreativas, deporte y cultura, con un alza del 1,9 %, por los paquetes turísticos y los restaurantes y servicios de alojamiento, con un aumento del 0,7 %.

A la baja de los precios respecto a mayo tiró el transporte, con un descenso del 1,3 %, por el abaratamiento de combustibles y lubricantes.