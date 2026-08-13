Ayudas de hasta 1.000 euros al mes para los universitarios que quieran hacer sus prácticas en estos municipios

Los estudiantes de universidades públicas tendrán una nueva oportunidad para ganar experiencia profesional mientras reciben una remuneración de hasta 1.000 euros al mes.

El programa, dirigido a quienes realicen prácticas en municipios rurales, busca atraer talento joven a estas zonas y ofrece una ayuda económica que puede convertirse en un importante impulso para su formación.

Se trata de una iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en colaboración con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y la mayoría de Universidades públicas españolas.

Concretamente, es una nueva edición del programa Campus Rural, una convocatoria que ofrece prácticas remuneradas en empresas, entidades y organismos en municipios afectados por la despoblación en cualquier punto de España.

¿Qué municipios ofrecen prácticas remuneradas de hasta 1.000 euros?

Las prácticas se desarrollan en entidades ubicadas en municipios afectados por problemas demográficos, especialmente en ayuntamientos, mancomunidades, organismos públicos, asociaciones, fundaciones, cámaras de comercio o empresas privadas que desarrollen su actividad en estas zonas rurales.

No existe un listado cerrado de municipios participantes en el programa Campus Rural.

Las prácticas pueden realizarse en municipios de menos de 5.000 habitantes o en núcleos de población de menos de 5.000 habitantes, aunque pertenezcan a municipios más grandes, siempre que estén situados en zonas rurales con problemas de despoblación.

Este programa podrá tener una duración de entre dos y cinco meses, dependiendo de las características del proyecto y de la entidad participante. Estas se realizarán en municipios rurales de cualquier comunidad autónoma y como norma general, los estudiantes deberán residir durante esos meses en la localidad donde desarrollen su actividad.

El objetivo principal del programa es contribuir al reequilibrio territorial incentivando la llegada de personas a los espacios más despoblados para dinamizar su tejido productivo, social e institucional.

¿Quiénes pueden solicitar estas prácticas?

Esta ayuda está dirigida a estudiantes matriculados en grados y másteres oficiales de las universidades públicas adheridas al programa. Y, dependiendo de la normativa de cada universidad, también pueden acceder estudiantes que participen en programas de movilidad académica o que cursen estudios en centros adscritos a dichas instituciones.

Si te interesa participar, debes consultar directamente en tu centro universitario, ya que las propias universidades son las encargadas de gestionar las solicitudes, los plazos y los criterios de selección de los participantes.