El Gobierno eleva a 20 céntimos por litro la rebaja fiscal del gasóleo en septiembre tras subir su precio un 15,7% en julio

El Gobierno aumentará hasta los 20 céntimos por litro la rebaja fiscal aplicada al gasóleo durante septiembre. La medida se activa después de que su precio registrara un incremento del 15,7% en julio, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este aumento supera el umbral del 15% establecido en el decreto ley aprobado para contener las consecuencias económicas de la guerra en Irán. De esta forma, entra en funcionamiento automáticamente la cláusula de salvaguarda incluida en el Plan de Respuesta.

La rebaja del impuesto sobre hidrocarburos para el gasóleo será, por tanto, de 20 céntimos por litro en septiembre, en lugar de los cinco céntimos que estaban previstos inicialmente.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa explica que el decreto cuenta con "un enfoque protector adaptado a la evolución del conflicto, con un diseño prudente que permite volver a elevar la protección si se reproduce un escenario adverso".

La gasolina mantiene la rebaja de cinco céntimos

El decreto ley, aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado 23 de julio, eliminó las rebajas del IVA, aunque mantuvo la reducción del impuesto especial de hidrocarburos. También incorporó un mecanismo para recuperar determinadas ayudas fiscales si los precios volvían a superar el límite fijado.

La cláusula establecía una rebaja de 20 céntimos por litro cuando la inflación de los carburantes superase el 15%. También contemplaba recuperar las bonificaciones fiscales de la electricidad y el gas si su encarecimiento rebasaba ese porcentaje.

Por ahora, el mecanismo no se activará para esos suministros. La electricidad aumentó un 8,4% durante julio y el gas natural un 4,1%. Tampoco se aplicará a la gasolina, cuyo precio creció un 7,3%. En este último caso continuará el calendario previsto y la rebaja será de cinco céntimos por litro en septiembre.

El Gobierno cifra en un punto el efecto sobre la inflación

Economía sostiene que los planes adoptados están cumpliendo su objetivo de reducir las consecuencias del aumento de precios sobre los hogares. Según el Ministerio, las medidas han contribuido a rebajar la inflación en un punto de media durante los últimos meses.

El departamento calcula además que el Plan de Respuesta ha amortiguado "más de un 60 % de la subida de los precios por el shock externo que supone la guerra en Irán".