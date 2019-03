Aguirre, dispuesta a cambiar "las leyes regionales que hagan falta" para Eurovegas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha manifestado este lunes que cambiará las leyes regionales que haga falta para la instalación y posterior funcionamiento de Eurovegas en la región.



En su discurso, con motivo de la inauguración del curso escolar en un centro público de San Agustín del Guadalix, ha señalado que cambiará las leyes "que haga falta con transparencia y publicidad". "Si hay que cambiar el impuesto del juego, se cambiará", ha añadido.



En relación a los demás impuestos, ha vuelto a insistir en que "todos los demás lo dirá el Gobierno y lo pedirá oficialmente Las Vegas Sands cuando haga oficial su instalación".

En cuanto a la ubicación definitiva de Eurovegas en Madrid, la presidenta ha señalado que no la puede confirmar. "Al igual que no pude confirmar que la empresa Las Vegas Sands se hubiese decidido por Madrid tampoco puedo confirmarles la ubicación porque son ellos quienes tienen que decidir". No obstante, ha asegurado que el Gobierno regional ayudará sea cual sea la localidad elegida.



La primera piedra se colocará seis meses después de la elección del terreno

Sobre las fechas para poner en marcha el proyecto, la presidenta regional ha apuntado que "mientras no se decida, es difícil" dar fechas. Sin embargo, ha avanzado que "desde el momento en el que se decida la localización, se calculan seis meses para poner la primera piedra".



Por último, Aguirre ha vuelto a defender una inversión en Madrid de esta magnitud. "Me parece que lo que tiene de mejor el que alguien quiera invertir sin pedirle un duro al contribuyente es que sea una inversión generadora de empleo", ha señalado. A su juicio, "son muchos hoteles y los hoteles son intensos en personal, son muchos centros comerciales, teatros... Y todo eso es generador de empleo", ha puntualizado.



Aguirre ha concretado que se calcula, sin contar con la construcción del complejo, que se generarán "unos 200.000 empleos entre fijos directos e indirectos".