Los afectados seguirán adelante con su batalla judicial

La Plataforma de Afectados por el cierre del espacio aéreo español durante 20 horas entre los días 3 y 4 de diciembre pide una indemnización millonaria a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, que se sitúa en los 10.000 euros por "daño moral" para cada uno de los perjudicados.

Javier Cremades, uno de los principales miembros del despacho de abogados Cremades&Calvo Sotelo, que representa a esta Plataforma integrada por más de 5.000 afectados, indicó hoy en rueda de prensa, que se va a reclamar por vía administrativa a AENA esa cifra y que este trámite va a tener lugar a lo largo del mes de enero.

La cantidad de 10.000 euros es un baremo estándar que se ha realizado en función del daño que se ha causado a aquellas personas que no pudieron viajar por el cierre del espacio aéreo, y que, según Cremades, "va más allá" de la cantidad que tiene AENA prevista para paliar los problemas de retrasos o de otro tipo, que es sólo de 600 euros.

Esta reclamación va directamente contra AENA por ser la garante de dar un servicio público que no se puede quedar simplemente en una responsabilidad patrimonial de los controladores, ya que, según los abogados de Cremades&Calvo Sotelo, no son sino "meros empleados públicos".

Entre los más de 5.000 afectados que forman la Plataforma y que han elegido a este despacho de abogados como sus representantes ante la Administración, se encuentran particulares, en un 97 por ciento, pero también hay asociaciones hoteleras y líneas aéreas, en el 3 por ciento restante, aunque no quisieron adelantar ningún nombre.

A juicio de los abogados del despacho Cremades&Calvo Sotelo, la situación vivida en los aeropuertos españoles por el cierre del espacio aéreo "no puede volver a repetirse", y más allá de indemnizaciones o de sanciones a los controladores, lo que se pide es que se tomen las medidas para que no "suceda más y no se bloqueen los servicios aeroportuarios".