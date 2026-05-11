Vivir en un "trastero perfectamente habitable" de 16 metros cuesta 295.000 euros: el reflejo de la crisis de la vivienda

Pensemos en cosas que pueden caber en 16 metros cuadrados. Una cama de 90, más grande casi no entra. Quizá una televisión colgada en la pared. Una cocina muy pequeña, pero muy pequeña ¡y pegada a la cama! Esos 16 metros cuadrados se venden en Madrid por 295.000 euros. Si tecleamos las palabras "estudio a la venta" en cualquier portal inmobiliario comprobamos que este no es un caso aislado. Estos anuncios proliferan en las plataformas de venta, espacios de 15 o 20 metros cuadrados que superan, a veces con creces, los 200.000 euros.

Distribuciones imposibles

Esos mínimos espacios los aprovechan como pueden para que parezcan pisos en los que se puede vivir, aunque en algunos anuncios avisan "en la nota simple aparece como trastero pero en la práctica es perfectamente habitable". Los patrones se repiten en la mayoría de los anuncios de zulos con distribuciones imposibles.

Camas encajadas junto a vitrocerámicas, inodoros ubicados a escasos metros de la mesa donde se come, espacios con poca ventilación o dormitorios separados del resto del habitáculo por una cortina. En algunos casos, ni siquiera cumplen con los requisitos mínimos de habitabilidad, pero aun así se ofrecen como “oportunidades” en pleno centro de la ciudad.

Ni compra ni alquiler

Estos anuncios son un ejemplo de la situación crítica por la que está pasando el mercado de la vivienda. La falta de vivienda está empujando a los compradores a espacios cada vez más pequeños. Para algunos, es la única puerta de entrada al mercado.

Respecto al alquiler la situación es parecida. Espacios ridículos que se alquilan mínimo por 800 euros y eso está haciendo que los inquilinos tengan que mudarse cada cierto tiempo. Uno de cada tres inquilinos reconoce que tiene que cambiarse de casa porque o bien, le suben el precio o directamente lo echan. El mismo informe de Donpiso, donde se publican estos datos, dice que el 60% de los propietarios han endurecido los requisitos para alquilar su vivienda.

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