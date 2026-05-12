España aumenta la producción de queroseno ante el aumento en el precio de los vuelos

La tensión sobre el mercado energético internacional ya empieza a reflejarse en el precio de los vuelos. La falta de queroseno y la incertidumbre sobre el suministro mundial están empujando al alza el coste de los billetes de avión, aunque España afronta el escenario con una posición más sólida que otros países europeos gracias a su capacidad de producción propia.

Parte de ese combustible sale cada día de la refinería de Puertollano, uno de los puntos clave del sistema energético español. Hasta allí llega el petróleo a través de un oleoducto de 350 kilómetros procedente de Cartagena.

"Por aquí pasan 25.000 toneladas de crudo al día", explican desde la instalación, donde el petróleo se somete a un proceso continuo de destilación para transformarse en diferentes combustibles.

Del petróleo al combustible de los aviones

En enormes torres industriales, el crudo se calienta a temperaturas elevadas hasta separarse en distintos productos derivados como gasolina, diésel, fuelóleo, gas licuado y queroseno.

Lorena Jiménez, gerente de destilación de la refinería de Puertollano, detalla que "de un barril de petróleo un 40% es gasóleo y un 15% queroseno".

La creciente demanda de combustible para aviación ha obligado a acelerar la producción en las últimas semanas. El objetivo es garantizar el suministro durante los meses de mayor tráfico aéreo y evitar problemas de abastecimiento en plena campaña de verano.

Producción reforzada

Desde Repsol reconocen que la situación internacional ha llevado a reorganizar parte de la actividad industrial para aumentar la capacidad de producción de queroseno.

"Lo que hemos hecho es aumentar en un 25% nuestra capacidad de producir queroseno", explica Antonio Mestre, director de operaciones de activos industriales de la compañía.

En la planta, la actividad no se detiene. Las instalaciones trabajan las 24 horas del día, siete días a la semana, para mantener las reservas y responder a las necesidades del mercado según evolucione la situación internacional.

España cuenta actualmente con ocho refinerías capaces de producir queroseno, una circunstancia que reduce su dependencia exterior frente a otros países europeos más afectados por la caída de reservas internacionales. "Nuestro propósito es que no falte queroseno en la campaña de verano", asegura Lorena Jiménez.

Mientras Bruselas sigue advirtiendo de posibles tensiones energéticas en los próximos meses, el sector energético español insiste en trasladar un mensaje de estabilidad y capacidad de respuesta ante un escenario todavía marcado por la incertidumbre.

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