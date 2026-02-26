Iryo aplicará un ERTE a 40 empleados en Málaga por la suspensión del AVE

La operadora ferroviaria Iryo ha comunicado que aplicará un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor a 40 trabajadores adscritos a su base de Málaga. La decisión cuenta con la autorización de la Dirección General de Trabajo y se adopta tras el anuncio de Adif de que la circulación directa de alta velocidad entre Málaga y Madrid no se reanudará antes del 23 de marzo.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias trasladó a Renfe, Iryo y Ouigo que la reapertura del servicio no será posible en las próximas semanas, en un calendario que coincide con el inicio de la Semana Santa. La conexión permanece alterada desde el pasado 4 de febrero debido a la reparación de un desprendimiento registrado a la altura de Álora tras el temporal.

Una operativa condicionada desde febrero

Aunque el 18 de febrero se recuperó la conexión de alta velocidad entre Málaga y Madrid, el trayecto no volvió a la normalidad. Los viajeros realizan el recorrido por carretera entre la capital malagueña y la estación de Antequera-Santa Ana, desde donde continúan en tren hacia Madrid. Los trabajos en el tramo afectado siguen en curso.

Iryo había comenzado a vender billetes para principios de marzo con la previsión de que el servicio estuviera plenamente operativo. La confirmación de que la reapertura directa se retrasa hasta, al menos, el 23 de marzo ha alterado la planificación de la compañía en Málaga.

Según ha explicado la empresa, el retraso impacta de forma directa en la actividad de la base malagueña, lo que ha llevado a activar el ERTE para parte de su plantilla en esa ciudad. En total, la medida afecta a 40 empleados de los 654 profesionales con los que cuenta la operadora.

Garantía del salario íntegro

El expediente tendrá vigencia inicial hasta el 23 de marzo, a la espera de la fecha definitiva que establezca Adif para la recuperación del servicio directo Madrid-Málaga. Durante este periodo, los trabajadores afectados accederán a las prestaciones por desempleo previstas en la normativa.

La compañía ha señalado que complementará dichas prestaciones hasta garantizar que los empleados perciban el 100% de su salario habitual. El procedimiento, según indica, se articula en términos similares a los aplicados durante la pandemia.

