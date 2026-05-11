Vuelan las reservas en las CCAA donde el eclipse solar será total

12 de agosto de 2026. Es la fecha del eclipse solar histórico que será total en 11 Comunidades Autónomas (y no en toda su extensión). España es el mejor destino europeo para disfrutar de este fenómeno y las reservas de hotel a tres meses del evento así lo confirman.

En muchos alojamientos españoles la ocupación para esos días es del 100 por ciento, incluso desde hace un año. El eclipse solar total barrerá nuesto territorio desde Galicia, a Soria, Valencia y saldrá por Palma de Mallorca. Las plataformas de reserva de alojamientos en internet muestran que hoy en A Coruña el 91 por ciento de los establecimientos no tienen disponibilidad para esas fechas y que en Zaragoza solo hay plazas en el cinco por ciento de los hoteles.

Un informe elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) para Airbnb revela que el fenómeno astrológico dejará 360 millones de euros en nuestro país. Las provincias de Valencia y Castellón serán las más beneficiadas.

Los datos del estudio prevén un impacto de 130 millones en la región valenciana, seguida a mucha distancia de los 54 millones de impacto en Madrid y los 37 de Castilla y León. "El evento puede suponer la mayor movilidad jamás registrada en la Comunidad Valenciana en su historia", explica Silvia Blasco, presidenta de la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico de la Comunidad Valenciana.

La playa de la Malvarrosa, con capacidad para 10 mil personas, será uno de los puntos oficiales para contemplarlo. En primera línea se encuentra el hotel que dirige Massiel García. "Hace un año vimos en nuestras reservas un pico del 11 al 15 de agosto. No es normal tener el hotel al 100 por ciento con un año de antelación. Cosultamos si había algún concierto especial y descubrimos que era la fecha del eclipse solar", explica la responsable del Hotel Neptuno.

Como en los hoteles, los alquileres de alojamientos turísticos y de establecimientos rurales se han disparado. En las zonas de interior, con menos capacidad hotelera, la demanda es superior a las plazas. El estudio AIF calcula que el eclipse generará 26,7 millones de euros en alquileres turísticos y advierte de que el 47 % de los municipios rurales situados en el corredor del eclipse no podrá satisfacer la demanda de visitantes, lo que dejará a miles de viajeros sin el alojamiento adecuado.

El 80 por ciento de los turistas será de origen extranjero. Un dato que refleja el fuerte atractivo global del fenómeno y su capacidad para llevar visitantes de todo el mundo a destinos que habitualmente quedan fuera de los circuitos turísticos más consolidados. "Franceses, belgas, japoneses y americanos son los turistas que principalmente nos visitarán. Son un público habitual en nuestro país, pero para la ocasión el porcentaje será superior", cuenta Silvia Blasco de APCTUR CV.

Y no solo eso, el eclipse solar está incrementando las reservas de cursos fotográficos o de actividades relacionadas con la astrología. En la Albufera de Valencia todas las barcas están reservadas desde el pasado agosto y tienen lista de espera para vivir la cita desde un entorno privilegiado. "Hace un año que ya tenemos todas las plazas ocupadas y estamos derivando las peticiones. El lago es un lugar mágico para ver la puesta de sol y, si el 12 de agosto sale buen día, el eclipse se verá increíble", nos cuenta Miguel Sanz, barquero de lago y encargado de gestionar el servicio de reservas.

Los romanos llamaban al lago de la Albufera "Espejo del sol" y los árabes "Mar de nácar". Este lugar promete ser idílico para un lugar histórico. Aunque toda la península ibérica gozará de buena visibilidad.

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