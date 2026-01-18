ACCIDENTE DE TREN
Descarrilamiento de dos trenes, última hora en directo; mueren dos personas en Adamuz, Córdoba, y varios pasajeros resultan heridos
Uno de los convoys se salió de la vía, ocupando el carril contiguo, provocando el descarrilamiento de otro tren.
Este domingo, un tren Iryo de larga distancia que circulaba a las 18:40 horas desde Málaga en dirección Madrid-Puerta de Atocha, ha descarrilado en Adamuz (Córdoba), y al invadir la vía contigua ha colisionado con otro tren AVE. Este segundo convoy también se ha salido de la vía, y se dirigía desde Madrid hacia Huelva.
Dos personas habrían muerto, y se desconoce la cifra de heridos. Desde Adif han informado que se encuentran suspendidas las circulaciones de trenes entre Madrid y Andalucía y se ha procedido a la evacuación de los pasajeros. Las autoridades, los servicios de emergencia y los responsables tanto de Adif, como de Renfe e Iryo, estarán pendientes del siniestro durante toda la noche.
Los pasajeros que se encuentran en el interior de los vagones están compartiendo la situación a través de las redes sociales. Aseguran que hay humo en su interior, y que solicitan médicos para atender a algunos usuarios. Desde Adif, informan que han ordenado el despliegue de los servicios de emergencias hasta el lugar de la incidencia. Los bomberos también se están desplazando para atender la situación.
De momento, la información llega a cuentagotas pero la información confirmada a esta hora es la de dos fallecidos, multitud de heridos y todavía varias personas atrapadas en los vagones después del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba.
Hasta el lugar de los hechos se han movilizado bomberos, sanitarios y Guardia Civil.
"El accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba) ha obligado a movilizar servicios de emergencias hasta el lugar de la incidencia", ha confirmado Adif en su último mensaje en X.
Además de los dos fallecidos ya confirmados, hay un número indeterminado de heridos y varios pasajeros están atrapados en los vagones.
Desde Adif han informado que se encuentran suspendidas las circulaciones de trenes entre Madrid y Andalucía y se ha procedido a la evacuación de los pasajeros
"El tren de LD AV Iryo 6189 Málaga - Pta de Atocha ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz, invadiendo la vía contigua. Por vía contigua circulaba tren de LD AV 2384 Pta. de Atocha - Huelva , que también ha descarrilado", informó Adif sobre las 20:15 de este domingo.
Dos personas han fallecido tras el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba. Uno de ellos ocupó el carril contiguo y causó un fuerte choque que, de momento, ha causado la muerte de dos personas y varios heridos, aunque todavía no se conoce el número oficial.
