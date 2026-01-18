Descarrilamiento de dos trenes, última hora en directo; mueren dos personas en Adamuz, Córdoba, y varios pasajeros resultan heridos

Este domingo, un tren Iryo de larga distancia que circulaba a las 18:40 horas desde Málaga en dirección Madrid-Puerta de Atocha, ha descarrilado en Adamuz (Córdoba), y al invadir la vía contigua ha colisionado con otro tren AVE. Este segundo convoy también se ha salido de la vía, y se dirigía desde Madrid hacia Huelva.

Dos personas habrían muerto, y se desconoce la cifra de heridos. Desde Adif han informado que se encuentran suspendidas las circulaciones de trenes entre Madrid y Andalucía y se ha procedido a la evacuación de los pasajeros. Las autoridades, los servicios de emergencia y los responsables tanto de Adif, como de Renfe e Iryo, estarán pendientes del siniestro durante toda la noche.

Los pasajeros que se encuentran en el interior de los vagones están compartiendo la situación a través de las redes sociales. Aseguran que hay humo en su interior, y que solicitan médicos para atender a algunos usuarios. Desde Adif, informan que han ordenado el despliegue de los servicios de emergencias hasta el lugar de la incidencia. Los bomberos también se están desplazando para atender la situación.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba) y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre el descarrilamiento de dos trenes en el municipio de Adamuz en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.