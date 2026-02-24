Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
ACCIDENTE ADAMUZ

Puente y Adif niegan que se retirara material del accidente de Adamuz sin permiso judicial

Tanto Adif como el Ministerio de Transportes niegan que se actuara al margen de la autoridad judicial, y que el único fin era el de preservar aquellos materiales que no recogió inicialmente ni la Guardia Civil ni la CIAF.

Imagen de los trabajos de limpieza en la v&iacute;a de Adamuz

Imagen de los trabajos de limpieza en la vía de Adamuz

Paula Hidalgo
Publicado:

El Ministerio de Transportes y Adif han salido al paso de las informaciones que apuntaban a que el administrador ferroviario retiró material del lugar del accidente de Adamuz sin autorización judicial. Tanto la empresa pública como el ministro Óscar Puente han desmentido esa versión y aseguran que todo el material estuvo siempre a disposición de la autoridad judicial y policial.

Según varios medios, un anexo de la Guardia Civil remitido a la jueza que investiga el siniestro del 18 de enero en el que murieron 46 personas, señalaría que Adif realizó operaciones de extracción y traslado de material a la base de mantenimiento de Hornachuelos (Córdoba) sin advertirlo ni solicitarlo previamente.

Adif asegura que preservó el material y lo dejó a disposición judicial

En un comunicado, Adif explica que entre el 22 y el 23 de enero únicamente retiró aquel material que ni la Guardia Civil ni la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se llevaron durante su inspección inicial. La empresa pública sostiene que las piezas fueron trasladadas a un edificio de mantenimiento en Hornachuelos y que en ningún momento han sido manipuladas ni alteradas. Además, señala que antes de su retirada se elaboró un informe fechado el 23 de enero en el que se detallaba la ubicación exacta de las soldaduras en la vía.

Desde Adif subrayan que, de no haber actuado así, ese material habría podido acabar desechado al iniciarse las obras de recuperación de la línea el día 26 de enero. Precisan también que se trataba de elementos correspondientes al tramo en dirección Madrid, donde no se produjo el descarrilamiento. Según explican, el 27 de enero obtuvieron permiso judicial para comenzar las obras y el día 30 la Guardia Civil solicitó nuevo material, momento en el que se les indicó que se encontraba en Hornachuelos, donde "ha estado siempre a su disposición".

Por su parte, el ministro Óscar Puente ha difundido el comunicado de Adif en su cuenta de X y ha criticado las informaciones publicadas, asegurando que se trata de desinformación: "Cuando te haces eco de lo que cuenta la fachobulosfera pasa esto. Vivimos en la era de la desinformación y de la intoxicación. Aquí introducción del informe de caracterización de los restos(de 23 folios) que no se llevó ni Guardia Civil, ni CIAF, y que Adif tuvo la precaución de preservar". Según el ministro, el material preservado corresponde a restos que no fueron recogidos inicialmente ni por la Guardia Civil ni por la CIAF.

La controversia se centra en el contenido de ese supuesto anexo de la Guardia Civil, en el que, según algunas publicaciones, se indicaría que el responsable del centro de mantenimiento de Hornachuelos afirmó haber recibido una orden para retirar "cupones" de raíl entre el 22 y el 23 de enero.

