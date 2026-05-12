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Curso gratuito de ciberseguridad para mayores: así aprenden a evitar estafas digitales

En Granada, expertos en ciberseguridad han ofrecido un curso gratis a un grupo de mayores para no caer en estafas en internet o en el teléfono.

Curso gratuito de ciberseguridad para mayores

Curso gratuitos de ciberseguridad para mayores: así aprenden a evitar estafas digitales | Antena 3 Noticias

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Paula Hidalgo
Publicado:

Cada vez son más frecuentes las estafas digitales dirigidas a personas mayores. Se aprovechan del desconocimiento en los avances tecnológicos para realizar llamadas que suplantan a bancos, enviar mensajes falsos o enlaces fraudulentos: son las trampas más habituales. Por eso, un grupo de mayores ha participado esta mañana en Granada en un curso gratuito de ciberseguridad pensado para enseñarles a detectar engaños y protegerse en internet.

"Parece como que te hipnotizan"

Inma ha sido una de las asistentes y ha querido compartir su experiencia después de haber sido víctima de una estafa telefónica. "Le ingresé 200 euros y luego me dijeron que me llamarían después para otros 200", cuenta. La mujer explica que los estafadores se hicieron pasar por su banco y reconoce que en ese momento no fue consciente de lo que estaba ocurriendo. "Parece como que te hipnotizan", admite ahora.

Como ella, muchos de los asistentes aseguran haber recibido intentos de fraude relacionados con mensajes falsos o llamadas que suplantan la identidad de familiares: "Con el tema de 'soy tu hijo y necesito dinero'", relataba otra participante.

Cómo detectar una ciberestafa

Durante la formación, un experto en ciberseguridad ha explicado algunos de los fraudes más habituales y ha dado consejos prácticos para evitar caer en ellos. Uno de los principales mensajes es "desconfiar de lo inesperado", como pueden ser enlaces o mensajes sospechosos, especialmente aquellos que aparentan proceder del banco o de organismos oficiales.

"Lo importante es mantener la calma, sospechar de cualquier cosa y siempre intentar verificar por otro medio", explicó uno de los especialistas durante el curso. También alertan sobre el peligro de compartir imágenes personales o documentación en internet ante las dudas de los asistentes sobre si "con una foto cogida de internet se puede hacer un DNI falso".

Formación para navegar con seguridad

Los asistentes coinciden en que este tipo de talleres son cada vez más necesarios. Aunque muchos reconocen no manejarse bien con la tecnología, quieren seguir utilizando internet y el teléfono móvil de forma segura. Y pese a que son los que más saben de la vida, ahora deciden volver a clase para aprender algo nuevo: cómo no caer en las ciberestafas.

El objetivo de estas jornadas es precisamente ese: ayudar a las personas mayores a identificar riesgos, ganar confianza y evitar que los ciberdelincuentes se aprovechen de ellas.

Hablando en plata

Hablando en plata es la nueva web de Atresmedia dirigida a personas mayores de 55 años, que nace dentro de la iniciativa del Grupo con la que pretende revalorizar a dicho grupo de edad y que servirá como punto de encuentro y atenderá a los intereses del colectivo en sus diversos ámbitos.

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