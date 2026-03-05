La investigación del accidente de Adamuz entra en una fase clave: abren las cajas negras de los trenes

La investigación del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas y más de 120 resultaron heridas el pasado 18 de enero, entra en un momento clave con la apertura de las cajas negras de los dos trenes implicados en la colisión.

Estos dispositivos, que almacenan datos técnicos sobre la circulación de los convoyes, se analizarán para reconstruir lo ocurrido en los minutos previos al siniestro. Según ha explicado el portavoz de la plataforma de afectados, Mario Samper, la información registrada se trasladará a un sistema informático para su posterior estudio. "Sabemos que hoy se traspasan los datos a un ordenador y creo que es la semana que viene, realmente el lunes, cuando se van a comprobar esos datos y a escuchar las conversaciones y los datos técnicos de los trenes", ha señalado en declaraciones a Antena 3 Noticias.

Samper asegura que las víctimas no buscan acelerar el proceso, pero sí reclaman garantías en la investigación. "No tenemos prisa ninguna, lo que queremos es que sea una investigación exhaustiva y rigurosa y transparente", ha afirmado.

La principal preocupación de los afectados, según su portavoz, es que no se produzcan interferencias en el análisis de las pruebas. "Pedimos que no haya nada oculto, que haya claridad", ha explicado. En ese sentido, ha mostrado inquietud por lo que considera posibles irregularidades en torno a la gestión de las evidencias del accidente. "Nos preocupan mucho las situaciones que estamos viendo de manipulación de pruebas, de ocultación quizá de pruebas", ha advertido.

La plataforma de víctimas se constituyó formalmente hace apenas una semana y todavía está organizando su estrategia legal. Por ahora, no han presentado acciones judiciales como asociación, aunque sí prevén hacerlo próximamente. "Jurídicamente todavía no podemos actuar como asociación porque se creó hace una semana. Estamos ahora mismo en contacto con el abogado para contratarlo aún", ha explicado Samper.

La intención es personarse en la causa y presentar una querella que recoja los hechos que se han ido conociendo en los últimos días. "Lógicamente nos vamos a personar como asociación y vamos a presentar nuestra demanda por todos los aspectos que se están sabiendo estos días", ha señalado.

El portavoz también ha lamentado la falta de contacto institucional con la plataforma desde que se constituyó. Según ha explicado, muchas de las informaciones relacionadas con el accidente las están conociendo a través de los medios de comunicación. "Todavía no han tenido contacto con nosotros y seguimos a la espera", ha indicado.

En ese contexto, Samper ha criticado que la plataforma no haya sido invitada al homenaje a las víctimas que, según han conocido a través de los medios, está previsto que presida el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Ha llegado a nuestros oídos por parte de los medios de comunicación que mañana creo que hay un homenaje a las víctimas y a nosotros no nos han invitado, así que no sabemos nada más del asunto", ha señalado.

A su juicio, esta situación se suma a la forma en la que, según dice, se ha gestionado la relación con las víctimas desde el inicio del accidente. "Se suma a cómo ha ido comportándose el Gobierno desde el primer día del accidente, desde el minuto cero", ha afirmado.

Pese a todo, la principal reivindicación de la plataforma sigue siendo conocer la verdad sobre lo ocurrido. "Lo que reclamamos es respeto", ha subrayado Samper. "Respeto y, sobre todo, conocer la verdad de lo que está ocurriendo".

El portavoz ha insistido en que ese esclarecimiento no solo es importante para las víctimas y sus familias, sino también para la seguridad del transporte ferroviario. "Por nosotros, por nuestra dignidad, por nuestro respeto y por el futuro del ferrocarril en España", ha afirmado. "Hay que viajar seguro. No podemos ir en estas condiciones".

