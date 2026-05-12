Hacienda confirma la deducción de 460 euros en la Renta 2025 para madres con hijos entre tres y cinco años en estos casos

El 8 de abril inició la nueva campaña de la Declaración de la Renta. Una de las novedades de este ejercicio es la deducción que se suma a las ventajas fiscales ya existentes para madres trabajadoras. Esta nueva bonificación nace con la intención de favorecer la conciliación laboral y familiar y aliviar parte de los gastos de los primeros años de crianza.

Conocer quién puede beneficiarse de esta medida autonómica, qué requisitos se exigen y cómo se aplicará la deducción será fundamental para aprovecharla correctamente en la próxima campaña de la Renta.

¿En qué consiste la nueva deducción de 460 euros para madres?

A nivel estatal, la deducción por maternidad abarca desde el nacimiento hasta que los hijos cumplen 3 años.

La nueva deducción anunciada por la Comunitat Valenciana establece un beneficio para las madres de niños entre 3 y 5 años, tomando el relevo de la ayuda estatal. Al tratarse de un beneficio fiscal propio de la Comunidad Valenciana, es necesario cumplir con una serie de requisitos específicos fijados por la normativa autonómica.

Requisitos para acceder a la deducción

Para acceder a esta deducción de 460 euros por cada menor, la normativa autonómica exige que la contribuyente haya tenido su residencia habitual en la Comunidad Valenciana durante el ejercicio fiscal que se declara. Además, esta ventaja fiscal corresponde de forma general y exclusiva a la madre o a la mujer que tenga al menor a su cargo en régimen de acogimiento permanente.

durante el ejercicio fiscal que se declara. Además, esta ventaja fiscal corresponde de forma general y exclusiva a la madre o a la mujer que tenga al menor a su cargo en régimen de acogimiento permanente. Por otro lado, también es necesario que la madre haya trabajado en 2025, por cuenta propia o ajena, habiendo estado dada de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o en una mutualidad. De esta manera, Hacienda garantiza que la ayuda llegue a madres trabajadoras según publica la Agencia Tributaria en su página web oficial. Además, la deducción final nunca podrá superar el total de las cotizaciones que la madre haya aportado durante los meses en los que el menor se encuentre en esa franja de edad de los tres a los cinco años.

Eso sí, en caso de que puedas acceder a esta ayuda ten en cuenta que, como ocurre habitualmente con los beneficios autonómicos, es crucial que no confirmes el borrador de manera automática.

Hacienda no siempre incluye estas deducciones por defecto, por lo que la madre deberá revisar su declaración e introducirla manualmente en el apartado correspondiente a la Comunidad Valenciana para no perder este derecho.

La nueva deducción de 460 euros para madres con hijos de entre tres y cinco años supone un importante apoyo económico para las familias de la Comunitat Valenciana. Al tratarse de una medida autonómica exclusiva, es fundamental conocer sus requisitos y cómo aplicarla correctamente en la Renta 2026 para aprovechar al máximo este beneficio fiscal.

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