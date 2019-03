Un joven jugador de fútbol americano va a la cárcel por enseñar el pene en la foto del equipo

Ya es una tradición que el equipo de fútbol americano del instituto Red Mountain de Arizona publique el anuario escolar posando con una fotografía. Pero este año, los funcionarios se han percatado que algo raro había en la imagen.

Un joven jugador del equipo, Hunter Osborn, de 19 años, posó en la fotografía mostrando su pene. no estaba en la primera fila, lo que le permitió pasar desapercibido en un principio. Sin embargo, días después ha sido descubierto y los funcionarios del instituto trabajan a contrarreloj para retirar los 3.400 ejemplares del calendario que habían repartido.

Se enfrenta a 69 cargos por exhibicionismo

Hunter Osborn se enfrenta a 69 cargos por exhibicionismo, uno por cada estudiante y miembro del personal que estaban en el momento en el que se tomó la foto, además de un presunto delito grave de perversión de menores.

La policía detuvo al joven en la fiesta de graduación, que ha admitido los hechos y ha explicado que se trataba de una apuesta con un compañero, según informan medios norteamericanos.

"El distrito escolar está consternado (...), su comportamiento no refleja los valores de la escuela", dijo Helen Hollands, portavoz de las escuelas públicas. "Se trata de un detalle dentro de una imagen pequeña, así que no es tan evidente", argumentó Hollands al ser preguntado por qué nadie se había percatado de la situación.

Los amigos han hecho una petición en change.org para que la pena no sea tan dura y que el joven pueda graduarse junto a los demás compañeros. "Él no puso la foto en el anuario, no creó la página, no era el editor o el profesor encargado de la publicación y tampoco el responsable de distribuirlo a los estudiantes", explican.