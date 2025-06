Jordan Anthony, la perla estadounidense que brilla en el atletismo y en el fútbol americano

Con solo 20 años, Jordan Anthony se ha convertido en un fenómeno del deporte, destacando tanto en la liga universitaria de fútbol americano como en el atletismo. Como receptor de los Arkansas Razorbacks, sus habilidades en el campo son impresionantes, pero su verdadera explosión se produce en la pista, donde hace unos días ha corrido los 100 metros en un tiempo de 9,75 segundos.

El secreto de su éxito se encuentra en su mentalidad, la cual lo impulsa a superar cualquier obstáculo que se le presente. "Me da igual si me ganaste antes. Mi filosofía es que es difícil ganarle a alguien dos veces, porque la segunda vez tienes que estar preparado. Y yo he estado preparado todas esas segundas veces", afirma el joven. Una mentalidad que le ha permitido dejar atrás un año donde solía terminar segundo, lo que le produjo un bloqueo mental.

Hoy, ese bloqueo es solo un recuerdo y Jordan Anthony juega en otra liga. Su explosividad en la pista y su letalidad en el campo han captado la atención de los aficionados. "No soy de los que miran la dieta, ojo, que no todos somos iguales... Soy un chico pequeño y delgado: 1,70 y unos 74 kilos en un día bueno", comenta cuando le preguntan sobre su alimentación.

Los números de Anthony son impresionantes no solo en los 100 metros, sino también en los 200 metros, donde su técnica particular destaca: corre con el cuerpo relajado y las piernas muy adelantadas, una habilidad desarrollada por su experiencia como receptor. La genialidad de Anthony se complementa con lo que él llama su mentalidad 'Fuck You', una actitud desafiante que lo empodera a enfrentar cualquier reto sin miedo.

El estadounidense es un atleta especial que no solo está rompiendo récords y expectativas sino que también está demostrando que no hay edad para decantarse por un solo deporte. Su gran habilidad en ambos lo ha llevado a ser un gran deportista con tan solo 20 años.

