Violenta detención de Tyreek Hill, estrella de los Miami Dolphins de la NFL

El jugador de los Miami Dolphins Tyreek Hill fue detenido por la policía este domingo en las inmediaciones del Hard Rock Stadium por exceso de velocidad. El incidente tuvo lugar horas antes del partido de la NFL ante Jacksonville Jaguars, un encuentro en el que posteriormente el receptor fue decisivo.

Hill fue arrestado por la Policía, tumbado en el suelo y retenido. Sin embargo, el equipo de Florida aclaró pronto que el jugador había quedado en libertad y que jugaría el partido como estaba previsto. La detención fue presenciada por varios compañeros del jugador, que intentaron mediar en el incidente.

Diversas fuentes informaron a ESPN que Hill fue detenido por exceso de velocidad y luego tuvo un altercado verbal con la policía, por lo que el jugador acabó esposado. Tyreek Hill fue citado finalmente por conducción imprudente.

"En este momento, todavía estoy tratando de asimilar todo", dijo el jugador después de disputar el partido. "No les voy a dar mi versión. Todavía no sé qué pasó. Quiero usar esta plataforma para decir: '¿Qué hubiera pasado si no fuera Tyreek Hill?'. Como el peor de los casos. Es una locura", lamentó.

"¿Qué hubiera pasado si no fuera Tyreek Hill?"

El agente de Hill, Drew Rosenhaus, calificó el incidente como "completamente innecesario" y añadió que ver a su cliente esposado fue "alucinante".

Sin embargo, el jugador acabó siendo fue pieza clave en el triunfo de los Dolphins por 20-17: el receptor abierto logró un touchdown, siete recepciones y un total de 130 yardas para liderar el ataque del conjunto de Miami. Hill incluso celebró su touchdown haciendo el gesto de ser arrestado.

Investigación

La directora del Departamento de Policía de Miami-Dade, Stephanie Daniels, ha solicitado una revisión del incidente y que uno de los oficiales involucrados ha sido puesto en tareas administrativas mientras se lleva a cabo la investigación.

"He iniciado una investigación de Asuntos Internos para asegurar una revisión exhaustiva del asunto", aseguró. Rosenhaus le dijo a ESPN que quería investigar la situación para "asegurarse de que (Hill) no fuera maltratado".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com