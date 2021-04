Valentí Sanjuan, el español que logró completar 10 Ironman en 10 días

Valentí Sanjuan se atrevió en 2017 a afrontar un reto tremendo: completar 10 Ironman en 10 días. En total, 1.800 kilómetros en bicicleta, 38 kilómetros nadando y 420 kilómetros corriendo.

Valentí Sanjuan fue de Tarifa a Barcelona. En ese tiempo tuvo que aprender a dominar una mente que no daba crédito a lo que intentaba. Y es que cuando no era el fuerte viento y el olaje, Valentí se encontraba luchando contra si mismo.

Valentí Sanjuan era empujado por sus diez causas solidarias. En su web se puede ver todos los retos que ha protagonizado desde 2013.

"Cuando murió mi madre mi hermana y yo hicimos una lista con 101 cosas que queríamos hacer antes de morir. Correr un Ironman era una de ellas, pero cuando crucé la línea de meta en el de Lanzarote me di cuenta que eso no era solo una cosa de la lista sino que era algo que me había apasionado. Y a partir de ahí empezó todo", explica Valentí Sanjuan.

Desde ese momento, Valentí Sanjuan ha encontrado en las pruebas extremas de resistencia su motivación y una forma de vivir. La de 2017 le llevó al extremo, aunque viendo el salvaje reto de James Lawrence puede parecer poca cosa.